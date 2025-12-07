Darter Jimmy van Schie pakt wereldtitel: 'Nu aandacht voor mijn honden'
Jimmy van Schie heeft zich gekroond tot wereldkampioen bij de World Darts Federation (WDF). De 32-jarige Bredanaar versloeg zondag het 15-jarige talent Mitchell Lawrie uit Schotland en pakte zijn eerste wereldtitel. "Dit betekent heel veel voor me", zei hij na afloop voor de camera van de WDF.
Van Schie was als eerste geplaatst, maar stond nog niet eerder in een WK-finale. Dit jaar dus wel, maar in de finale kwam hij tegen het Schotse supertalent op een 0-3 achterstand.
De 2,07 meter lange Bredanaar zorgde voor een enorme comeback en won met 6-3. Na de winst waren de emoties bij Van Schie zichtbaar, die bovendien 57.000 euro op zijn bankrekening bij mag schrijven.
In 2012 was Christiaan Kist de laatste Nederlander die het beroemde toernooi in de Lakeside Country Club won. Jelle Klaassen won in 2006 en Raymond van Barneveld pakte eerder vier wereldtitels.
Opvallend is dat Van Schie eigenlijk al was gestopt met darten, maar op advies van zijn vriendin op 26-jarige leeftijd toch weer de pijlen pakte. “Ze motiveerde me om weer te gaan gooien en ik kreeg de ruimte om er veel tijd aan te besteden. Ik had nog steeds het gevoel dat ik de top kon halen, maar dan moest ik er volledig voor gaan", zei hij eerder tegen Omroep Brabant. De wereldtitel is nu het absolute hoogtepunt in zijn carrière.
Zijn volgende doel als darter is het veroveren van een Tour Card voor de Professional Darts Corporation (PDC). Maar eerst neemt hij tijd voor een kleine vakantie en voor zijn honden. "Mijn hond heeft puppy's gekregen, maar ik heb haar door de toernooien al zo'n tien weken niet gezien. Ze verdienen nu mijn aandacht."