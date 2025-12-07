Darter Jimmy van Schie pakt wereldtitel: 'Nu aandacht voor mijn honden'

Jimmy van Schie heeft zich gekroond tot wereldkampioen bij de World Darts Federation (WDF). De 32-jarige Bredanaar versloeg zondag het 15-jarige talent Mitchell Lawrie uit Schotland en pakte zijn eerste wereldtitel. "Dit betekent heel veel voor me", zei hij na afloop voor de camera van de WDF.

Van Schie was als eerste geplaatst, maar stond nog niet eerder in een WK-finale. Dit jaar dus wel, maar in de finale kwam hij tegen het Schotse supertalent op een 0-3 achterstand.

De 2,07 meter lange Bredanaar zorgde voor een enorme comeback en won met 6-3. Na de winst waren de emoties bij Van Schie zichtbaar, die bovendien 57.000 euro op zijn bankrekening bij mag schrijven. In 2012 was Christiaan Kist de laatste Nederlander die het beroemde toernooi in de Lakeside Country Club won. Jelle Klaassen won in 2006 en Raymond van Barneveld pakte eerder vier wereldtitels.

