Django Wagner op weg naar Carré, bekijk de nieuwe serie vanaf nu

De liedjes van Django Wagner zijn in veel Brabantse kroegen niet weg te denken en in september stond de zanger zelfs in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Hoe hij zich daar op heeft voorbereid, is vanaf woensdag te zien op Brabant+ in de serie Django Wagner - De Weg naar Carré.

Django Wagner heeft heel wat vrolijke meezingers op zijn naam staan, zoals Kali en Mijn naam dat is Marina. Tien jaar geleden sleepte hij een Edison in de wacht in de categorie volksmuziek. Dat leverde hem ook nog eens een uitnodiging op voor de uitblinkerslunch bij de koning en koning.

Toch was er altijd nog iets waar de Nuenense artiest tot voor kort van droomde: een optreden in Carré. Afgelopen september kwam deze wens in vervulling. Django stond op dat podium in Amsterdam om vol trots zijn hits te zingen.

Dit optreden is voor Django een echte mijlpaal. Hij heeft er veel werk in gestoken en daar is een serie over gemaakt. In Django Wagner - De Weg naar Carré zijn de voorbereidingen, emoties en ontmoetingen vooraf te zien.

Sinti-roots

Bovendien duikt Django in de serie in zijn Sinti-roots. Ook is te zien hoe hij samenwerkt met andere muzikanten, zoals het Rosenberg Trio. De serie sluit af met het concert in Carré waar Django een ode brengt aan de Sinticultuur. Zo zingt hij sommige liedjes in de Sinti-taal.

Fans uit alle windstreken zijn naar Carré gekomen om hem in actie te zien. En zelf kon hij er ook geen genoeg van krijgen. "Het liefst was ik nog een uur doorgegaan. Het was gewoon fantastisch."