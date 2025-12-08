Eigenaar Lukasz vreest voor zijn leven na explosie bij kapperszaak

De eigenaren van de kapperszaak in Tilburg die zondagavond doelwit was van een aanslag, zijn enorm geschrokken. Bij het pand aan de Julinanastraat ontplofte een explosief waardoor een ruit werd verwoest. Drie weken eerder werd bij de zaak van Lukasz en Zaneta al een steen tegen een ruit gegooid.

De schrik zit er maandagmorgen nog goed in bij Lukasz (32) en Zaneta (30). "Ik vrees voor mijn leven", zegt Lukasz tegen Omroep Tilburg . "Verschillende gevoelens komen vrij: ik ben verrast, geschokt, gestrest en bang. Ik weet namelijk niet of het vandalisme of een gerichte actie is", stelt de ondernemer.

Tweeënhalf jaar heeft hij rustig kunnen werken, tot drie weken geleden een steen tegen zijn salon werd gegooid. "Misschien gaat het wel beetje bij beetje steeds verder. Ik vrees voor mijn leven", zegt hij.

Toch blijft Lukasz niet bij de pakken neerzitten. Hij hoopt maandag zijn zaak weer helemaal schoon en gereed te kunnen maken: "Dan kunnen we op dinsdag gewoon weer open."

Politie doet onderzoek

De politie doet in de tussentijd onderzoek naar de explosie van zondagavond. Onder meer camerabeelden worden bekeken.