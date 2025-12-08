Typetjeskoningin Iris Rulkens zegt volmondig ‘ja’ op droomaanzoek

Eerder dit jaar werd ze al moeder en opnieuw verrast Iris Rulkens haar volgers met goed nieuws. De typetjeskoningin en comedian uit Eindhoven deelde zondag een ontroerende video op Instagram: een filmpje van het moment waarop haar partner Glenn haar ten huwelijk vroeg.

Tijdens hun vakantie in de Caraïben kwam het magische moment. "Glenn vertelt me waarom hij met mij oud wil worden en dat hij bij het graf van m’n vader is geweest ‘om om mijn hand te vragen’. Daar kwam de ugly cry. Geen Máxima-traan, maar een volle, lelijke babyhuil", schrijft Iris op Instagram. "Toen ging hij op één knie en kwam DE vraag met DE ring. Natuurlijk zeg ik volmondig JA tegen deze man. Mijn aanstaande man!"

Als kers op de taart heeft de aanstaande van Iris ook haar zus en zijn beste vriend over laten komen om dit mooie moment met hen te kunnen delen. "Ik kon het allemaal niet bevatten. Wát een droom. Ik hou van jou", schrijft Iris verder.

2025 is een jaar om nooit meer te vergeten voor Iris en Glenn, want eerder dit jaar kregen ze al een dochter. In augustus beviel Iris van Fé-Lou Roné. Op haar Instagram liet ze de afgelopen maanden zien hoe ze geniet van alle momenten met Fé-Lou. "My little family", deelde ze eerder op Instagram.