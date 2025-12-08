Carla is vooral opgelucht na brand: 'De schade is materieel, hè'

Haar huis zit onder het roet na de brand van afgelopen nacht. Maar Carla (57) is maandagochtend vooral opgelucht omdat ze het er met haar hond en twee katten levend en wel vanaf heeft gebracht. "De rest is materiële schade, hè."

"Ik was thuis en lag op bed toen ik op een gegeven moment een schijnsel van vlammen zag op de eerste etage", blikt Carla - die hier pas sinds 1 oktober woont - terug. "Toen ben ik naar buiten gerend, met een van de katten en de hond. De andere kat hebben we later teruggevonden." Ze bracht de nacht vervolgens bij haar zus door.

Het vuur zou rond kwart voor één 's nachts zijn overgeslagen van een auto die voor het huis stond. Ook directe buren werden wakker van de brand. "Wij lagen te slapen, toen mijn vrouw buiten geknetter hoorde", vertelt de buurman.

"Ze dacht: dat is vast vuurwerk. Tot ze vonken zag toen ze uit het raam keek. We zijn heel snel opgestaan en met onze zoon (9) naar buiten gegaan. Ik heb snel mijn bus weggehaald die vlak bij dat huis stond. Die bus heeft sowieso schade. De zijkant is deels gesmolten door de hitte."