Carla is vooral opgelucht na brand: 'De schade is materieel, hè'
Haar huis zit onder het roet na de brand van afgelopen nacht. Maar Carla (57) is maandagochtend vooral opgelucht omdat ze het er met haar hond en twee katten levend en wel vanaf heeft gebracht. "De rest is materiële schade, hè."
"Ik was thuis en lag op bed toen ik op een gegeven moment een schijnsel van vlammen zag op de eerste etage", blikt Carla - die hier pas sinds 1 oktober woont - terug. "Toen ben ik naar buiten gerend, met een van de katten en de hond. De andere kat hebben we later teruggevonden." Ze bracht de nacht vervolgens bij haar zus door.
Het vuur zou rond kwart voor één 's nachts zijn overgeslagen van een auto die voor het huis stond. Ook directe buren werden wakker van de brand. "Wij lagen te slapen, toen mijn vrouw buiten geknetter hoorde", vertelt de buurman.
"Ze dacht: dat is vast vuurwerk. Tot ze vonken zag toen ze uit het raam keek. We zijn heel snel opgestaan en met onze zoon (9) naar buiten gegaan. Ik heb snel mijn bus weggehaald die vlak bij dat huis stond. Die bus heeft sowieso schade. De zijkant is deels gesmolten door de hitte."
"Sommige buurtbewoners stonden urenlang op blote voeten, met alleen een badjas aan."
Andere buurtbewoners trommelden elkaar middenin de nacht uit bed. "We hebben een buurtapp en daarin was iedereen elkaar aan het waarschuwen", vertelt Hanneke. "Zo ben ik ook naar beneden gegaan, met mijn hond. Ik heb nog snel iets gepakt om aan te doen, daarna moesten we snel naar buiten."
Daar zag ze het vuur woedden bij het hoekhuis. "Een heftige brand, zover ik het kon zien. Gelukkig had de brandweer alles snel onder controle."
Toch duurde het uren voordat ze haar huis weer in mocht. "De brandweer moest alles eerst controleren vanwege de rook. Die ging alle huizen in. Pas rond drie uur, halfvier mochten we weer naar binnen. Sommige buurtbewoners stonden urenlang op blote voeten, met alleen een badjas aan. Anderen droegen nog wel een jas daar overheen, maar dat gold niet voor iedereen."
"Toen ik zondagnacht wegging, rond drie uur 's nachts, was alles in mijn huis nog redelijk begaanbaar", vertelt Carla. "Maar deze ochtend was er opnieuw brand. Daarop hebben ze alles voor de tweede keer moeten dichttimmeren. We moeten nog bekijken wat de precieze schade nu is."
De hele gevel van het huis is zwartgeblakerd: