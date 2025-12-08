Ontruiming station Eindhoven: verdachte bommelder zit nog vast

De man die er zondagavond voor zorgde dat een deel van het centraal station in Eindhoven werd ontruimd, zit nog altijd vast.

De man had een rugtas bij en zou hebben gezegd dat hij een bom bij zich had. De politie onderzocht de tas en de man werd aangehouden. Maandagmorgen meldt de politie dat de man nog altijd vastzit.

De politie kreeg zondagavond rond acht uur 's avonds een melding van 'verdacht gedrag/bommelding'. De man met de rugzak zat in een trein. De trein en het perron werden ontruimd. Reizigers moesten zo snel mogelijk het perron verlaten. In het station werd iedereen op afstand gehouden.