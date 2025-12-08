Gewonde bij steekpartij op school, politie zoekt verdachte

Bij een steekpartij op het Koning Willem I College in Oss is maandagmiddag een jongen gewond geraakt. Onduidelijk is hoe ernstig de verwondingen zijn, maar het slachtoffer op de school aan de Euterpelaan is aanspreekbaar, zo laat de politie weten. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Leerling Lisa (16) zag de ruzie tussen twee jongens ontstaan. "Ze stonden met hun voorhoofden tegen elkaar. Ze hadden ruzie en begonnen te vechten, daarna rende de een achter de ander aan." Veel indruk

Even later moesten alle leerlingen naar buiten. Haar lessen zijn gestopt, vertelt Lisa. Ze heeft de steekpartij niet gezien, maar het incident heeft veel indruk op haar gemaakt. "Ik had nooit verdacht dat dit zou gebeuren. Ik dacht dat ze alleen ruzie hadden met woorden, misschien met vuisten. Dat er iemand met een mes rondloopt op school, daar ben ik wel heel erg van geschrokken. Dit is geen prettig gevoel."

Veel politie bij de school in Oss na de steekpartij (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).

Politie zoekt man

De politie heeft rond één uur een Burgernet-melding verspreid. Ze is in de buurt van de Euterpelaan op zoek naar een lichtgetinte man van 17 jaar met tatoeages in het gezicht. Hij zou iets met de steekpartij te maken hebben, zegt een politiewoordvoerder. De politie adviseert de jongen niet zelf te benaderen als je hem ziet, maar direct 112 te bellen. Veel politie aanwezig

Bij de school waren aan het begin van de middag vijf politieauto's en een ambulance aanwezig. Meerdere leerlingen stonden buiten rond de ambulance.

Jos van Kessel, voorzitter van het Koning Willem I College, zegt even na de steekpartij tegen DTV Nieuws dat de rust op school terug is. Het onderwijs gaat volgens hem maandagmiddag ook gewoon weer verder.