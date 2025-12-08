Steekpartij op school: 'Zag ze staan, nooit verwacht dat dit zou gebeuren'

Bij een steekpartij op het Koning Willem I College in Oss is maandagmiddag een jongen gewond geraakt. Onduidelijk is hoe ernstig de verwondingen zijn, maar het slachtoffer op de school aan de Euterpelaan is aanspreekbaar, zo laat de politie weten.

Leerling Lisa van Geffen (16) zag de ruzie tussen twee jongens ontstaan. "Ze stonden met hun voorhoofden tegen elkaar. Ze hadden ruzie en begonnen te vechten, daarna rende de een achter de ander aan."

"Ik had nooit verdacht dat dit zou gebeuren. Ik dacht dat ze alleen ruzie hadden met woorden, misschien met vuisten. Dat er iemand met een mes rondloopt op school, daar ben ik wel heel erg van geschrokken. Dit is geen prettig gevoel."

Politie zoekt man

De politie heeft rond één uur een Burgernet-melding verspreid. Ze is in de buurt van de Euterpelaan op zoek naar een lichtgetinte man van 17 jaar met tatoeages in het gezicht. Hij zou iets met de steekpartij te maken hebben, zegt een politiewoordvoerder.

De politie adviseert de jongen niet zelf te benaderen als je hem ziet, maar direct 112 te bellen.

Veel politie aanwezig

Bij de school zijn aan het begin van de middag vijf politieauto's en een ambulance aanwezig. Meerdere leerlingen staan buiten rond de ambulance.

Over de toedracht is nog niks bekend. Ook is onduidelijk hoeveel mensen betrokken waren bij de steekpartij.