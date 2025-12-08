Advertentie
Mogelijke schietpartij bij horecazaak in Eindhoven
Vandaag om 13:03 • Aangepast vandaag om 14:03
De politie onderzoekt maandag een mogelijke schietpartij bij een horecazaak aan de Kruisstraat in Eindhoven.
Maandagochtend kreeg de politie een melding van een kogelinslag in het rolluik voor de horecazaak.
De politie zoekt getuigen die mogelijk iets hebben gezien.
Het is het tweede incident in de Kruisstraat binnen een dag. Zondagavond kwamen politie en brandweer af op een brand bij een restaurant, dat recht tegenover de horecazaak met de kogelinslag ligt.
