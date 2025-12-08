Hennie (58) op gruwelijke manier om het leven gebracht, 12 jaar cel geëist

Acht jaar na de moord op de Tilburgse Hennie de Laat (58) weet het Openbaar Ministerie zeker wie het gedaan heeft. Huisvriend Werner de R. is volgens justitie de dader en moet, als het aan het OM ligt, twaalf jaar de cel in. Dat werd maandag duidelijk in de rechtbank van Breda. Maar waarom Hennie moest sterven, bleef tijdens de rechtszaak onbeantwoord. Werner zegt dat hij het niet gedaan heeft.

Hennie wordt op zaterdag 23 december 2017 dood gevonden bij een garagebox aan de Hoogvensestraat in Tilburg. Ze ligt daar in een plas bloed. Met bruut geweld is ze om het leven gebracht. Ze heeft negen steekwonden, waarvan vijf diepe. Een wond in haar buik is zo diep dat ook haar hart is geraakt. Ook is haar keel doorgesneden. Uiteindelijk wordt na een paar dagen de nu 43-jarige Werner de R. opgepakt. Hij is een bekende van de familie en de laatste die Hennie nog levend heeft gezien. Na twee weken wordt hij vanwege gebrek aan bewijs vrijgelaten.

Leven 'zuur gemaakt'

Volgens zijn advocaat heeft zijn cliënt Werner de R. vanaf het eerste moment volledig meegewerkt aan het onderzoek. “Ik heb er niks mee te maken, ik ben ervan geschrokken. Ik werk overal aan mee”, zou hij volgens hem steeds hebben gezegd. Hij verscheen bij ieder verhoor en heeft nooit geweigerd om vragen te beantwoorden. Toch kreeg hij vanaf het begin te maken met de zware gevolgen van de verdenking. Er werden briefjes onder zijn ruitenwisser geschoven, waarin hij werd uitgemaakt voor moordenaar. Zijn werkgever werd gebeld met de mededeling dat hij betrokken zou zijn bij de dood van Hennie, waarna hij zijn baan verloor. De remleidingen van zijn auto werden doorgesneden en later brandde de auto zelfs volledig uit. Volgens de advocaat werd zijn cliënt het leven 'zo zuur gemaakt' dat het zijn relatie kostte. Ook nu nog kan hij volgens de advocaat geen normaal sociaal leven leiden in Tilburg. In 2019 deed hij zelfs een zelfmoordpoging. Door alle beschuldigingen is hij inmiddels afgekeurd en zit hij ziek thuis. “Sinds hij verdachte is, heeft hij geen leven meer”, stelt zijn advocaat. Toch voelt zijn cliënt volgens hem opluchting dat de zaak nu eindelijk openbaar wordt behandeld. Volgens zijn raadsman hoopt hij te kunnen laten zien dat hij onschuldig is.

Het Openbaar Ministerie blijft erbij dat hij Hennie heeft omgebracht, maar Werner ontkent in alle toonaarden. Op heel veel vragen tijdens de zitting blijft hij zeggen: “Ik hou het bij mijn verklaring, ik heb het niet gedaan. Dat is het enige wat ik kan zeggen.” Wat wel zeker is, is dat hij die fatale avond een afspraak heeft met Hennie. Ze hadden ruzie over een schuld die hij heeft bij haar. “Hennie had een klein handeltje in coke, een klein handeltje om wat bij te verdienen naast haar uitkering”, zo noemt de officier van justitie het tijdens de zitting.