Geen geld voor snel wegonderhoud: dit zijn de knelpunten in Brabant
Rijkswaterstaat (RWS) luidt de noodklok: veel verouderde wegen, bruggen en sluizen moeten dringend worden vernieuwd, maar daar is ruim 34 miljard euro te weinig voor beschikbaar. Hoe zit dat in Brabant? En waar wordt de komende jaren wél gewerkt? Een overzicht.
Het zuiden van Nederland (Brabant en Limburg) is de regio waar het meest moet gebeuren, blijkt uit kaarten die RWS maandag publiceerde. De locaties worden opgedeeld in meerdere categorieën: plekken waar voorlopig niet wordt gewerkt, waar wél wordt gewerkt en locaties waar al maatregelen gelden.
Uitgestelde werkzaamheden
Met uitgestelde werkzaamheden wordt bedoeld: locaties waar onderhoud nodig is, maar de werkzaamheden nog niet kunnen worden gepland in de komende drie jaar. De redenen: te weinig geld, niet genoeg personeel of het komt niet uit door andere projecten. In Brabant geldt dat voor bijna veertig projecten, zoals de Taxandriatunnel bij de A2 rond Den Bosch.
Het is extra pijnlijk dat daar voorlopig geen onderhoud komt, want de fundering is fragiel. In 2023 bleek uit onderzoek nog dat er een kans bestaat dat de tunnel bezwijkt, al is die kans wel klein. Dat soort locaties worden bovendien extra gecontroleerd.
Een andere plek die even moet wachten is de Oosterhoutse Brug bij de A27 bij Oosterhout. Ook opvallend, want in april zei de minister van Intrastructuur en Waterstaat nog dat onderhoud bij die brug prioriteit had omdat de brug kwetsbaar is. Dat geldt ook voor de Cadettencamp-brug (op de A27 bij Breda) en het Spoorviaduct (op de A67 bij Geldrop).
Projecten gepauzeerd
Er zijn ook nog projecten die in 2024 op pauze zijn gezet en die voorlopig in de wachtstand blijven staan. Het gaat om de verbreding van de A2 tussen knooppunt Deil en Vught, de innovatiestrook (een soort experimentele uitvoegstrook) op de A58 en op de A67 tussen Leenderheide en Gelddrop, en de verbreding van de A58 tussen Eindhoven en Tilburg.
Dat komt door de problemen met stikstof, stijgende prijzen in de bouw en omdat er te weinig bouwvakkers beschikbaar zijn.
Gepland onderhoud
Dan is er ook nog onderhoud dat al wél is gepland voor 2026. Op deze plekken gaan we dus werkzaamheden zien, maar wanneer dat precies is, is nog onduidelijk. Het gaat om ongeveer dertig locaties waarbij we de impact van het onderhoud wel zullen merken, zoals de Moerdijkbrug en het viaduct Heusdenhout (bij Breda).
Op de snelwegen A2, A17 (bijvoorbeeld tussen Klaverpolder en Noordhoek), A58 (tussen Batadorp en De Baars), A59 (tussen knooppunt Hooipolder en Empel) en A27 (tussen St. Annabosch en Hooipolder) wordt ook gewerkt.
Op de A4 (tussen Sabina en Willemstad), A50 (tussen Paalgraven en Ekkersrijt), A73 (tussen Rijkevoort en Zaarderheiken) vindt ook onderhoud plaats. Op de meeste plekken wordt de weg verhard.
Wegen met beperkingen
Tot slot zijn er plekken waar nu al waarschuwingen gelden of maatregelen zijn genomen. Bruggen zijn zo oud dat er bijvoorbeeld geen zware auto's of vrachtwagens meer overheen mogen, uit angst voor gevaarlijke situaties.
In onze provincie geldt zo’n waarschuwing op weinig plekken voor automobilisten, aldus de gegevens van RWS. Het zijn ook geen grote verkeersaders. Het gaat bijvoorbeeld om de bruggen over het Wilhelminakanaal bij Tilburg en de Salesdreefbrug bij Terheijden.