Geen geld voor snel wegonderhoud: dit zijn de knelpunten in Brabant

Rijkswaterstaat (RWS) luidt de noodklok: veel verouderde wegen, bruggen en sluizen moeten dringend worden vernieuwd, maar daar is ruim 34 miljard euro te weinig voor beschikbaar. Hoe zit dat in Brabant? En waar wordt de komende jaren wél gewerkt? Een overzicht.

Het zuiden van Nederland (Brabant en Limburg) is de regio waar het meest moet gebeuren, blijkt uit kaarten die RWS maandag publiceerde. De locaties worden opgedeeld in meerdere categorieën: plekken waar voorlopig niet wordt gewerkt, waar wél wordt gewerkt en locaties waar al maatregelen gelden.

Uitgestelde werkzaamheden

Met uitgestelde werkzaamheden wordt bedoeld: locaties waar onderhoud nodig is, maar de werkzaamheden nog niet kunnen worden gepland in de komende drie jaar. De redenen: te weinig geld, niet genoeg personeel of het komt niet uit door andere projecten. In Brabant geldt dat voor bijna veertig projecten, zoals de Taxandriatunnel bij de A2 rond Den Bosch.

Het is extra pijnlijk dat daar voorlopig geen onderhoud komt, want de fundering is fragiel. In 2023 bleek uit onderzoek nog dat er een kans bestaat dat de tunnel bezwijkt, al is die kans wel klein. Dat soort locaties worden bovendien extra gecontroleerd.

Een andere plek die even moet wachten is de Oosterhoutse Brug bij de A27 bij Oosterhout. Ook opvallend, want in april zei de minister van Intrastructuur en Waterstaat nog dat onderhoud bij die brug prioriteit had omdat de brug kwetsbaar is. Dat geldt ook voor de Cadettencamp-brug (op de A27 bij Breda) en het Spoorviaduct (op de A67 bij Geldrop).