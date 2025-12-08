Rutte steunt gijzelingsslachtoffers Vught: 'Zeer professioneel gehandeld'

Staatssecretaris Arno Rutte heeft maandagmiddag een bezoek gebracht aan de PI in Vught om steun te betuigen aan de medewerkers die vrijdag slachtoffer werden van een gijzeling. Hij sprak met meerdere betrokkenen en liet weten diep onder de indruk te zijn van hun optreden. “Zeer professioneel.”

“Het was belangrijk voor mij om hier vandaag te zijn”, zegt Rutte. “De medewerkers hebben vrijdagavond een verschrikkelijke gijzeling meegemaakt. Ik wilde graag van hen horen hoe zij dat hebben beleefd. Om vooral te luisteren. Dat is het minste dat ik voor ze kon doen." Gijzeling Vrijdagmiddag werden drie medewerkers van het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) in de PI Vught urenlang gegijzeld door een gedetineerde. Eén van hen kwam relatief snel vrij. Rond half zeven werden ook de twee andere medewerkers in veiligheid gebracht. Zij raakten niet gewond. De gijzeling vond plaats op de psychiatrische afdeling van de gevangenis, waar gedetineerden verblijven die kampen met psychische problemen.

De regering laat in een brief weten dat er direct na het incident opvang en nazorg werd geregeld. Slachtoffers, collega’s en naasten kregen ondersteuning en er werd een traumapsycholoog ingeschakeld. De Dienst Justitiële Inrichtingen stelt een intern onderzoek in. De PI Vught heeft aangifte gedaan en de inspecties zijn geïnformeerd. “Als er lessen te trekken zijn, moet dat ook gebeuren”, schrijft de regering.



Hoog in emotie

Volgens de staatssecretaris werd zijn komst door de slachtoffers gewaardeerd. “Ik heb hun gevoel uit eerste hand kunnen aanhoren”, vertelt hij. Het gesprek maakte veel los. “De emoties liggen ook vandaag nog heel hoog. Mensen hebben moeten onderhandelen voor zichzelf en voor hun collega’s. Dat laat diepe sporen na.”

Onder de indruk

Rutte is vooral onder de indruk van hoe het personeel in een extreme situatie heeft gehandeld. “Iedereen heeft in zijn eigen rol verteld hoe hij of zij het heeft meegemaakt. Daarbij kwamen veel onzekerheden naar boven. ‘Had ik het zo wel moeten doen?’ en ‘was dit het beste voor mijn collega’s?’ Dat soort vragen speelden.”



Toch is zijn boodschap duidelijk: “Uiteindelijk heeft iedereen goed gehandeld. Iedereen heeft de rust bewaard die nodig was voor een goede afloop.”



Extra tbs-plekken

Rutte wilde niet bevestigen dat het daadwerkelijk om Corné H. gaat, maar benadrukte het tekort aan tbs-plekken. "We willen tegen 2030 stapsgewijs tweehonderd extra plekken realiseren." Daar is geld voor beschikbaar, maar het kost tijd om gebouwen aan te passen en vooral om de juiste mensen te vinden. Werken in een tbs-kliniek vraagt veel van je.”