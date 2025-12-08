Dochter Nina oog in oog met verdachte van moord op haar moeder

Het was een emotionele dag voor Nina Mekes uit Tilburg. Maandag stond ze oog in oog in de rechtbank van Breda met de man die volgens het Openbaar Ministerie haar moeder heeft omgebracht. Ze was zeventien jaar oud toen in 2017 haar moeder Hennie de Laat werd gevonden bij een garagebox in Tilburg. Acht jaar later hoopt ze eindelijk te horen waarom haar moeder moest sterven. Maar dat antwoord kwam niet.

Voor Nina is het een moment waar ze al jaren tegenop zag. In de rechtszaal zet ze een foto van haar moeder voor zich neer. Terwijl ze spreekt, richt ze zich tot de man die volgens het Openbaar Ministerie verantwoordelijk is voor de dood van Hennie: huisvriend Werner de R. “Kijk me aan”, zegt ze.

“Je hebt niet alleen mijn moeder afgepakt, maar ook mijn beste vriendin.”

Nina vertelt hoe ze op haar zeventiende in één klap haar moeder én haar gevoel van veiligheid verloor. Hoe ze in de dagen na het nieuws heen en weer werd geslingerd tussen familieleden en ineens degene was die de regelzaken op zich nam: de stille tocht, de uitvaart. Hoe kerst sinds 2017 nooit meer hetzelfde is geweest. En hoe ze nog altijd wekelijks bloemen op het graf legt. “Je hebt niet alleen mijn moeder afgepakt, maar ook mijn beste vriendin”, zegt ze.



Hennie de Laat werd op 23 december 2017 gevonden bij garageboxen aan de Hoogvensestraat in Tilburg. Ze lag in een plas bloed en bleek met extreem geweld om het leven gebracht. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat ze die avond na een gesprek met huisvriend Werner de R. over een schuld werd gedood. Hij was de laatste die haar levend zag en DNA van hem werd onder haar nagels gevonden, wat volgens deskundigen wijst op een worsteling. Waarom Hennie moest sterven, is tot op de dag van vandaag onduidelijk.

“Ik sta elke dag op met de hoop dat dit een droom is.”