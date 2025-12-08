Avondvluchten met F-35's boven Brabant kunnen voor meer geluid zorgen

Deze week vliegen er extra F-35's en Apache-gevechtshelikopters boven Brabant. Van maandag 8 tot en met vrijdag 12 december traint de Koninklijke Luchtmacht vanaf vliegbasis Gilze-Rijen. In de lucht wordt onder andere informatie uitgewisseld, zodat er in het luchtruim beter op elkaar kan worden ingespeeld.

Een deel van de training vindt in de avond plaats. Niet gek dus als jij maandagavond al wat hebt horen overvliegen.

Het oefenen in de avond is zelfs noodzakelijk, omdat sommige procedures met apparatuur alleen onder deze omstandigheden realistisch kunnen worden getraind.

Overlast voor omwonenden

Voor omwonenden van vliegbasis Gilze-Rijen betekent dit wel dat er van maandag tot en met donderdag ’s avonds extra F-35's en gevechtshelikopters hoorbaar kunnen zijn. Op vrijdag wordt er alleen overdag gevlogen.

De Koninklijke Luchtmacht probeert de activiteiten zo zorgvuldig mogelijk in te plannen, om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. “Maar sommige oefeningen zijn essentieel voor de inzetbaarheid en veiligheid van onze crews.