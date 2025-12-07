Twee gevechtsvliegtuigen opgestegen vanaf vliegbasis Volkel om alarm

Er zijn zondagmorgen twee gevechtsvliegtuigen opgestegen vanaf vliegbasis Volkel. De vliegtuigen stegen op nadat er een 'Quick Reaction Alert' gegeven werd. Die melding wordt gegeven wanneer een onbekend toestel het luchtruim binnenvliegt zonder zich te identificeren.

Volgens de Belgische minister van Defensie, Theo Francken, gaat het niet om een ernstig incident en speelt het zich niet af in het Belgische luchtruim. Een woordvoerder van het Nederlandse Ministerie van Defensie kan niet ingaan op de vraag of het hier mogelijk om een drone gaat.

Het moet in ieder geval een 'object zijn in het luchtruim dat waar te nemen is op de radar'. De woordvoerder heeft geen cijfers paraat over hoe vaak zo'n QRA per jaar uitgaat. Het is nog onbekend wanneer er meer informatie gedeeld wordt over de situatie zondag.

Wat is een QRA?

De QRA is een Quick Reaction Alert en wordt afwisselend uitgevoerd door Nederland en België. De QRA onderneemt actie als een vliegtuig het Benelux luchtruim binnenvliegt zonder radiocontact te maken.