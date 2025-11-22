Tien drones boven Volkel, volgens minister Brekelmans was 'zicht beperkt'

Boven vliegbasis Volkel vlogen vrijdagavond eerst vijf en later tien drones. Dat laat demissionair minister van Defensie Ruben Brekelmans zaterdagmiddag weten aan Omroep Brabant. Defensie heeft met wapens geprobeerd de drones neer te halen.

Waarom zegt Defensie weinig? Volgens de demissionair minister zijn er wapens ingezet om de drones neer te halen. Wat voor wapens dat waren, wil hij niet kwijt omdat "mogelijke tegenstanders dan ook weten wat voor type wapens we in zo'n situatie inzetten." Volgens een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee is er geschoten.

De drones werden vrijdagavond tussen zeven uur en negen uur met het blote oog gezien door bewakers van vliegbasis Volkel . "Er werden er eerst vijf gesignaleerd. Later waren het er tien. We hebben vervolgens gereageerd", zegt Brekelmans vanuit Canada tegen Omroep Brabant. Hij is daar voor een internationale veiligheidstop.

De drones zijn weggevlogen en later niet meer teruggevonden. "Het was donker, waardoor het zicht beperkt was", zegt Brekelmans daarover. De Marechaussee heeft ook gezocht naar de bestuurders van de drones, zonder resultaat.

Defensie doet volgens de minister verder onderzoek naar wie er achter de drones zit en wat voor drones het zijn. "Te weten komen wie erachter zit, is ingewikkeld als je er niet een te pakken hebt gekregen."

Was het een verrassing?

Volgens Brekelmans zijn er verschillende scenario's mogelijk. "Een amateur met een drone is niet het eerste waar je aan denkt. Alles wat ik daar verder over zeg, is speculeren", zegt hij.

Voor de defensieminister kwamen de drones boven vliegbasis Volkel niet als een verrassing. "Als je kijkt wat er de laatste tijd in andere landen is gebeurd, was het te verwachten. We hebben al vaker drones boven militaire terreinen gezien. Op vliegbasis Volkel staan onze F-35's. Drones zijn daar niet aanvaardbaar en we zullen direct handelen", belooft hij.

De defensieminister doet wél een oproep aan amateur dronevliegers. "Let goed op waar je met je drone vliegt. Het is niet toegestaan bij luchthavens en militaire terreinen."