Geen groot feest voor trotse wereldkampioen: 'Eerst bak kibbeling gehaald'

Na het behalen van de wereldtitel zondagavond was er geen groot feest voor Jimmy van Schie. De 32-jarige darter besloot snel terug te keren naar Breda, waar hij even kon bijkomen van het mooiste moment uit zijn carrière tot nu toe. “Wat ik vandaag als allereerste heb gedaan? Lekker een bak kibbeling gehaald en daarna bij mijn moeder op bezoek geweest.”

De wereldtitel zorgde zondag voor veel emoties bij Van Schie. Niet alleen omdat het zijn eerste WDF-wereldtitel was, maar ook omdat hij in de finale met 0-3 achterstond tegen het 15-jarige supertalent Mitchell Lawrie uit Schotland. Uiteindelijk won hij na een geweldige comeback met 6-3.

“Er kwam na de overwinning ontzettend veel op me af”, zegt hij een dag later in het Omroep Brabant-programma Brabant Vandaag. “Ik ben vrij snel na de wedstrijd terug naar Nederland gereden om lekker in mijn eigen bed te slapen. Daar kon ik het een beetje laten bezinken.”

De wereldtitel is een resultaat van veel talent en hard werken, maar heeft hij ook te danken aan zijn vriendin. Zij was het die hem zo’n zes jaar geleden motiveerde om weer te gaan darten, nadat Van Schie eerder had besloten om te stoppen.

“Zonder haar was ik denk ik niet meer begonnen. Mijn vriendin steunt me in alles en dat is niet altijd makkelijk, want ze is door mijn carrière vaak alleen thuis. Daar heb ik veel respect voor.”