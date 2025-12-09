Ravage nadat vrachtauto van de N69 raakt in Riethoven, weg tot 5 uur dicht

Een vrachtwagen is dinsdagochtend op de N69 in Riethoven van de weg geraakt. Het ongeluk zorgt voor een ravage. De weg is naar verwachting tot vijf uur dicht in beide rijrichtingen, zo meldt Rijkswaterstaat. De truck belandde in de berm en schoof door. In de andere rijrichting botsten een personenauto en een vrachtwagen op elkaar.

Bij de ongelukken op de N69 vielen geen gewonden. Op de weg gebeuren vaker ongelukken . De vrachtwagen vervoerde houtsnippers en reed vanuit Valkenswaard richting Veldhoven. De truck sloeg om toen deze van de weg raakte. Er is veel brandstof gelekt.

Na het ongeval botste er in de andere rijrichting, van Veldhoven naar Valkenswaard, een vrachtwagen achterop een auto. De auto remde vanwege het andere ongeluk, waarna de vrachtwagen de auto niet meer kon ontwijken.

Klachten

Automobilisten klagen steen en been over de nieuwe N69, de West-parallelweg om Valkenswaard en Aalst-Waalre heen, ondanks dat ze wel blij zijn dat die omleiding er ligt. Hulpdiensten pleiten voor een vluchtstrook.

Het 8,5 kilometer lange nieuwe deel van de N69 ligt er ruim vier jaar. De zogenoemde West-parallel is een eenbaansweg met tussen en naast de rijstroken grasbermen. De omlegging kostte in totaal ruim tachtig miljoen euro.

Veel inwoners van Valkenswaard en Aalst-Waalre zijn blij met de nieuwe weg die hen op rustige dagen sneller van A naar B brengt. Toch klinkt er ook steeds meer kritiek. Ook bij de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost hebben ze zo hun bedenkingen. Ze noemen de situatie op de N69 ‘niet ideaal’.