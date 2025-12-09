Fokkerij van omstreden Jan Paridaans in Eersel is terecht gesloten

De omstreden hondenfokkerij van Jan Paridaans (69) uit Eersel is in 2024 terecht gesloten. Dat is de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in Den Haag dinsdagmiddag.

De zaken waarover het CBb dinsdag uitspraak heeft gedaan, gaan over de periode 2023 en 2024. Volgens het CBb heeft de hondenfokker in die periode ‘structureel ernstige overtredingen’ van de wet begaan. Daardoor bracht Paridaans de gezondheid van zijn dieren, vooral honden, in gevaar. In maart van 2024 werd de fokkerij definitief gesloten en werden de laatste 160 honden in beslag genomen. De fokker is het niet eens met de sluiting van zijn bedrijf en ontkent dat hij de regels heeft overtreden. Daar gaat het CBb nu niet in mee.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft sinds 2019 meermaals overtredingen geconstateerd op de Eerselse hondenfokkerij. Die rapporten ‘geven een ontluisterend beeld van de omstandigheden waarin de dieren werden gehouden’, aldus het CBp. Celstaf

De beruchte hondenfokker Jan Paridaans (69) uit Eersel heeft eerder dit jaar vijftien maanden cel gekregen, waarvan tien voorwaardelijk. Het bedrijf van Paridaans moet een boete van 40.000 euro betalen. De ex-vrouw van Paridaans, Stephanie Dul (50) kreeg voor haar rol tien maanden cel voorwaardelijk en een taakstraf van 200 uur. De lijst van tekortkomingen die de NVWA op de fokkerij constateerde was ellenlang: vieze hokken, vol met urine en poep, te veel honden per hok, te weinig droge en schone ligplaatsen, geen of vies drinkwater, korsten en wonden, vervuilde en geklitte vachten, huid- en oogaandoeningen, hokken met afgebroken voerbakken, uitstekende schroeven, magere honden, tandsteen en nog veel meer. In deze aflevering van Misdaad Uitgelegd zetten we alles op een rij: