Oudste bewoner Tanny (95) over verdwijnen Moerdijk: 'Heel onwerkelijk'

Onwerkelijk en niet te bevatten: de mogelijke verdwijning van Moerdijk is een enorme klap voor de 95-jarige Tanny Visseren. De oudste bewoner van het dorp woont er al heel haar leven. In het jaaroverzicht blikt Omroep Brabant met haar terug op 2025. "Ik kan het nog niet geloven."

Met een appelflap op schoot begint de goedlachse senior te vertellen. Ze vierde onlangs nog haar 95-jarige verjaardag in haar dorp. "Het was heel druk", zegt ze trots. Volgens de heemkundekring mag ze zich met recht de oudste inwoner van het dorp noemen. "Heel apart. Dat maakt niet iedereen mee", lacht Tanny trots. "Ik heb heel veel mensen overleefd." Moerdijk moet verdwijnen, zo was het bittere nieuws van 2025. "Heel erg! Verschrikkelijk is het", verzucht ze. "Het dringt nog altijd niet goed tot me door. Dat zoiets zomaar kan! Ik hoop dat mij hier nog een lange tijd gegund is."

"Met de oorlog en watersnood wisten we dat we terugkwamen."

Heel haar leven - al bijna een eeuw - woont ze in Moerdijk. "Met de oorlog en watersnoodramp moesten we weg. We wisten toen wél dat we terug konden komen. Nu weten we dat niet, met het verdwijnen van het dorp." Vooral voor haar drie kleinkinderen en twee achterkleinkinderen vindt ze de mogelijke verdwijning jammer. "Heel erg! Een achterkleinkind zit hier op de basisschool, ik hoop dat hij zijn school hier nog af kan maken." Vol trots laat ze een foto zien van een jonge Tanny, voor het huis waar ze al ruim zeventig jaar woont. En een foto van toen ze een jaar of dertig was. "Gosternokke, wat is dat lang geleden!", schatert ze.

Een jonge Tanny van in de dertig (eigen foto).

Af en toe stopt ze om een praatje te maken. "Hou vol, hé", roept een voorbijganger. Wat Moerdijk zo mooi maakt? Tanny: "Dit! De gezelligheid en de mensen onder elkaar! Altijd is iedereen vriendelijk en iedereen groet elkaar." Toch is er volgens haar nu veel 'import', mensen van buiten het dorp. "Die weten niet van gedag zeggen. Ze kunnen nog wel wat leren!", grapt ze.

"Stel het zo lang mogelijk uit."

Het definitieve besluit om Moerdijk op te heffen is uitgesteld. Wat haar oproep is aan de politiek? "Stel het zo lang mogelijk uit! Dat ik hier nog honderd kan worden", glundert ze. Of Tanny de verdwijning, met haar 95 lentes jong, nog gaat meemaken? "Nou, ik denk het niet", schatert ze. "Dan moet ik ouder dan honderd worden. Dan haal ik niet meer hoor!" Het jaaroverzicht is op Tweede Kerstdag te zien bij Omroep Brabant op televisie. Daarin blikken we met Tanny en vele anderen terug op de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar.

Tanny op haar drukke 95e verjaardag (eigen foto).