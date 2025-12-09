Van Wyoming naar Boxtel, topdino rolt in kisten Oertijdmuseum binnen

Zo’n 67 miljoen jaar lag hij in de bodem van de Amerikaanse staat Wyoming, maar dinsdag kwam hij in vijf kisten op drie pallets aan in het Oertijdmuseum in Boxtel: Edmontosaurus Monty. De koosnaam die het Oertijdmuseum de nieuwe aanwinst van het museum heeft gegeven.

De dinosaurus die het Boxtelse museum de afgelopen twee jaar wist op te graven in de VS, wordt de komende jaren op Brabantse bodem gereconstrueerd. “Hier hebben we wel een jaar of vijf werk aan”, zegt curator Jonathan Wallaard van het museum. "Maar op 67 miljoen jaar is dat peanuts." Wallaard was er zelf bij toen de dino werd gevonden. ”Dan zie je eerst een brok steen waar wat bot uitsteekt, en dan nog een en nog een. Dat is een euforisch gevoel”, zegt de curator. ”Toen we het laatste blok weghaalde, bleek er in de rotswand nog een stuk staart van drie meter te zitten. Dat hebben we een later jaar later uitgegraven.

Zo moet Monty er volgens Jonathan ongeveer hebben uitgezien.

Op een pallet ligt een enorme brok steen verpakt in cellofaan. Een deel is afgeschermd met gips. “Daar stak een stuk bot uit. We gaan er vanuit dat in dit stuk steen van achthonderd kilo de hele schedel zit", zegt Wallaard. “En in al die andere kisten en pallets ligt de rest.” Met kleine drilboortjes gaan de vrijwilligers van het museum de komende jaren aan de slag om de steen rond het skelet te verwijderen. En met speciale lijm wordt het bot dan geïmpregneerd, zodat het niet uit elkaar gaat vallen. Hoe oud Monty is geworden moet onderzoek nog duidelijk maken. "Misschien vinden we ook wel aanwijzingen voor zijn doodsoorzaak. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat hij is doodgebeten. Maar onderzoek naar de schuldvraag zal er niet worden gedaan. Want het misdrijf is verjaard en de dader zal ook wel niet meer leven”, lacht de curator.

"De kwaliteit van het bot is waanzinnig."