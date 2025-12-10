Waarom een huisuitzetting lang duurt: 'Je pakt wel iemand zijn huis af'

Voor zoveel overlast zorgen dat je uit je huis wordt gezet. Voor buurtbewoners lijkt het misschien lang te duren voordat een verhuurder ingrijpt. Maar zo’n huisuitzetting gaat niet over één nacht ijs. Woningcorporaties leggen uit wat hier allemaal bij komt kijken.

Deze woningcorporatie heeft in totaal zo’n 22.000 woningen en zet enkele keren per jaar iemand uit huis. Dit kan gaan om een flinke huurachterstand, ruzies, vervuiling, maar de meeste keren moet de oorzaak worden gezocht bij ernstige complexe geluidsoverlast. “Vaak gaat dit samen met criminaliteit, drugs, ondermijning. Dit gaat niet alleen over een buurman die André Hazes te hard op vol volume afspeelt.”

'Heftig middel' Voordat het echt zo ver komt, is er al een hoop aan vooraf gegaan. “Het is een heftig middel. Je wil het liefst dat zoiets morgen stopt, maar je pakt wel iemand zijn huis af. Dat proberen we echt te voorkomen”, zegt Dennis van Liempd, manager Sociaal Beheer en Incasso bij BrabantWonen, met huizen in de regio Den Bosch-Oss.

Soms maken huurders het thuis zo bont, dat de rechter bepaalt dat ze weg moeten. Het huis kan dan ontruimd worden. Zo werd vorige week tijdens een huisontruiming in Rijen nog een extreem dik varken gevonden. Buurtbewoners zouden al jaren overlast hebben van de bewoonster en van de rommel in het huis.

Na een eerste melding probeert een woningcorporatie dit altijd eerst op verschillende manieren op te lossen. Volgens Van Liempd begint dit bij een gesprek. “Dit doen we zelf of we schakelen buurtbemiddeling in. We wijzen huurders dan op huurvoorwaarden en wet- en regelgeving.”

Persoonlijk contact

Ook Woonstichting ‘thuis, met huizen in de regio Eindhoven, zoekt eerst persoonlijk contact. Mensen van hun wijkteam gaan dan praten met de bewoner en met de buurt. “Dan gaan wij concrete afspraken met iemand maken”, vertelt Helmy van Baal, teamleider Woonbeheer. “Bijvoorbeeld: volgende week ga je dit opruimen en dan kom ik kijken of het is gelukt.”

Vaak schakelt een corporatie ook de hulp in van maatschappelijke zorgorganisaties om de huurder te helpen. In sommige gevallen is het dringender. Als er bijvoorbeeld veel drugs gedeald wordt en er intimidatie bij komt kijken, zegt Van Baal: “Dan ga je er wat strakker in, dan heb je minder compassie. Dan moet dat echt stoppen.”

Belang van omwonenden

De situatie moet ernstig genoeg moet zijn om naar de rechter te stappen. Bij Woonstichting 'thuis moeten een flat of straat extreme overlast hebben. “Wij doen dit echt alleen maar in het belang van de omwonenden”, aldus de teamleider.

In dat geval moet er vooraf al een groot dossier zijn opgebouwd om de rechter ervan te overtuigen dat de situatie niet langer door de beugel kan. Dat kan gaan over een periode van een jaar tot anderhalf jaar. “Een goed dossier opbouwen, daar is tijd voor nodig. Je wil zeker weten dat je niks gemist hebt en alles uit de kast hebt getrokken. Met één melding kom je er bij de rechter niet mee weg.”

Volgens Van Baal komt het ook voor dat na een uitspraak van de rechter een huurder alsnog het roer omgooit, waardoor een huisuitzetting niet nodig is. Als dit uiteindelijk wel moet, dan moeten de juiste mensen op de hoogte zijn.

Meedenken gevolgen huisuitzetting

Dennis van Liempd vertelt dat een woningcorporatie goed meedenkt over de gevolgen van een huisuitzetting voor de huurder. Verschillende organisaties zijn erbij betrokken, voordat er een ontruimingsploeg komt. “De gemeente is altijd op de hoogte. Als iemand uit de woning moet, dan helpen we door te kijken of die persoon bij iemand in zijn eigen netwerk terechtkan. Lukt dat niet, dan kan deze persoon naar een maatschappelijke opvang te gaan.”