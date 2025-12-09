Brokstukken op de A58 bij Zegge na ongeluk

Op de A58 bij de afslag Zegge staat flinke vertraging door een ongeluk. Meerdere voertuigen zijn tegen elkaar gebotst tussen Etten-Leur en Zegge, in de richting van Breda naar Bergen op Zoom.

Door de botsing liggen er brokstukken op de weg. Verschillende hulpdiensten, waaronder een ambulance, zijn aanwezig. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn, hoeveel auto's erbij betrokken zijn en wat de oorzaak van het ongeluk is.

Meerdere ongelukken

Ook op andere wegen in Brabant is het dinsdagavond druk. Zo was er op de A2 bij Leende een ongeluk, waardoor er file stond richting het zuiden van het land.

Daarnaast staat het op de A59 bij Waalwijk vast richting Den Bosch. Een rijstrook is daar dicht. Daar is er om zes uur drie kwartier vertraging.