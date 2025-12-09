ASML levert aan defensie China, auto in woonkamer: dit gebeurde vandaag

Een Eindhovense IS-strijder riskeert doodstraf, ASML levert aan Chinese defensie en de Stint-rechtszaak: Dit zijn de vijf verhalen die je op dinsdag gelezen moet hebben.

Een 32-jarige man uit Eindhoven die zich in 2024 aansloot bij IS wacht mogelijk de doodstraf in Somalië. Hasan A. werd in juni opgepakt en zit vast in een gevangenis in Puntland. In een interview met The Times zegt hij gemanipuleerd te zijn en spijt te hebben van zijn keuzes. Hier lees je het hele verhaal:

Chipmachinefabrikant ASML uit Veldhoven heeft in 2024 een essentieel onderdeel voor een chipmachine verkocht aan een militair onderzoeksinstituut van een van China's belangrijkste defensiebedrijven, CETC. Dit blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. De leveringen zijn opvallend gezien de zorgen van de Nederlandse regering over gebruik van technologie door China. Lees hier het artikel:

Bij de start van het proces over het dodelijke Stint-ongeluk in Oss ontkennen de verdachten verantwoordelijkheid voor de dood van vier kinderen in 2018. De twee bedrijven en twee leidinggevenden worden vervolgd omdat de Stints niet aan de veiligheidseisen zouden hebben voldaan. Hier lees je het hele verhaal:

Volkszanger Bram en zijn vrouw Kim uit Oss kregen maandagavond een auto hun woonkamer binnen gereden. Het stel was op dat moment boven en raakte niet gewond. Ze kunnen er een dag later zelfs om lachen: 'Gelukkig staat de kerstboom nog.' Check het verhaal hier:

De omstreden hondenfokkerij van Jan Paridaans in Eersel is in 2024 terecht gesloten, oordeelt het College van Beroep. De fokker kreeg eerder dit jaar al celstraf voor de slechte omstandigheden waarin hij honden hield. Lees hier het verhaal: