Biefstuk eruit, peulvruchten erin: Astrid werd noodgedwongen vegan

Vleesliefhebbers opgelet, het mag wel een onsje minder vindt de Gezondheidsraad. Het adviesorgaan stelt dat het beter is om minder vlees te eten en meer peulvruchten en groentes. Maar dat worstje inruilen voor een pond peulen is nogal een stap. Astrid Sanders uit Den Bosch ging noodgedwongen overstag, ze stapte over op een plantaardig dieet vanwege een acute vorm van reuma.

Astrid (55) heeft een sportief leven als ze in 2020 plots krachtverlies heeft in haar rechterhand en vervolgens opgezwollen handen en voeten krijgt. Ze gaat de medische molen in en krijgt te horen dat het óf reuma óf kanker kan zijn. “Dat het reuma was, vond ik ergens een opluchting maar ik kwam wel in het medicijnencircus van de reumatoloog terecht. Dat waren heftige medicijnen en ze hielpen niet genoeg.” In de eerste jaren na de diagnose probeert ze allerlei alternatieve behandelingen zoals acupunctuur, een ketodieet (weinig koolhydraten en meer vetten red.), de Wim Hoff-methode en vasten. “Het vasten hielp wel, maar ja je moet op een dag weer gaan eten.” In mei 2024 stuit ze op een leefstijlprogramma ‘Plants for Health’. Mensen met reuma schakelden over op een plantaardig dieet om klachten te verminderen. Ook kregen ze adviezen op het gebied van slaap, ontspanning en beweging.

"Vorig jaar heb ik in overleg met mijn reumatoloog mijn medicatie afgebouwd."

“Het zou helpen tegen reuma en artrose dus ik dacht: dit ga ik minimaal zes weken proberen. Cold turkey stopte ik met het eten van dierlijke producten. Het was vreselijk, want ik houd ontzettend van vlees.” Smaakmakers als paté, filet americain en carpaccio gingen aan haar neus voorbij. Maar ook eieren en kaas. “Kaas vond ik altijd echt heel lekker en dat is niet te vervangen. Er bestaat wel vegan kaas, maar daar word ik echt niet blij van.” Ze riep de hulp in van een diëtiste en wist de eerste stappen te zetten om haar eetpatroon te veranderen. De paté maakte plaats voor humus en avocado en goedgevulde maaltijdsoepen. Langzaam bij beetje ging het steeds beter en na een vier weken merkte ze voor het eerst verschil. “Na zes weken begon het echt te helpen. Vanaf dat moment is er geen slechte bloeduitslag meer geweest. Uiteindelijk is de pijn verdwenen. Vorig jaar heb ik in overleg met mijn reumatoloog mijn medicatie afgebouwd, ik ben nu helemaal medicatievrij. Ik kan alles weer.”

"Mijn man trainde voor de Vierdaagse en ik zat thuis op de bank. Ik kon niks meer van de pijn."

Maar als rasechte carnivoor overstappen op een plantaardig dieet is nogal een opgave. “Het is zeker niet gemakkelijk, maar als de pijn erg genoeg is dan wil je wel. Mijn man trainde voor de Vierdaagse en ik zat thuis op de bank. Ik kon niks meer van de pijn. Na paar weken plantaardig eten, begon ik te merken dat ik me beter voelde. En dan raak je gemotiveerd. Die eerste weken moet je even door.” Het duurde bij Astrid even voordat ze doorhad wat ze echt lekker vond en wat zeker niet. “Het advies bij dit programma is om bij iedere maaltijd groente te eten. Daarom maak ik iedere ochtend voor mezelf groente- en fruitshake. Dat drink ik dan bij m’n ontbijt, dat heb ik dan alvast binnen. Je moet er een soort routine in vinden.” Al is het niet zo dat ze nooit meer last heeft. Het programma heeft het beste effect als je ook zorgt voor voldoende slaap, ontspanning en zo min mogelijk stress. “Dat is lastig om allemaal in balans te houden.” Zo is ze net terug van een reis naar Indonesië. Sindsdien kampt ze met een kleine ‘opvlamming’ van haar reuma. “Zo’n reis is pittig, een lange vlucht, een totaal ander klimaat en totaal ander eten. Dan zegt m’n lijf: dit is even te veel. Maar dat krijg ik met een pijnstiller weer onder controle. Ik ben sinds we terug zijn weer streng in de leer om gezond te eten."

Astrid volgde een kookworkshop om plantaardig te leren koken (foto: Plants for Health).