PSV moet leren van agressieve topploeg: 'We hadden er geen antwoord op'

Atlético Madrid was volgens Peter Bosz de beste tegenstander tot nu toe deze Champions League. De trainer van PSV hoopt dat zijn ploeg de 2-3 nederlaag ziet als een leermoment. “De afgelopen 2,5 jaar hebben we ook geleerd van andere topploegen en zaken aan ons eigen spel toegevoegd.”

De Spanjaarden maakten dinsdagavond indruk in het Philips Stadion en tikten een deel van de wedstrijd PSV van het kastje naar de muur. “Voetballend gezien waren we niet goed genoeg, we hebben terecht verloren”, concludeerde Bosz na afloop. “We hadden veel moeite met hun agressieve druk en de hoge intensiteit waar ze mee speelden. Ze speelden onder onze druk uit, we hadden er geen antwoord op.”

Bosz zag wat onzekerheid in de ploeg sluipen na de knullige 1-1, waarbij centrale verdediger Yarek Gasiorowski simpel van de bal werd gezet. “Wiens fout het is? Die van mij. Ik wil dat onze ploeg op deze manier voetbalt. Al moet het dan wel beter dan nu. Ik zag dat het wat deed met het zelfvertrouwen. Aan het einde van de eerste helft hadden we zelfs totaal geen grip meer. Ik was blij dat het rust was.”

Ondanks de sterke tegenstander was PSV nog heel dicht bij een resultaat. “We kwamen in de slotfase onverwachts terug in de wedstrijd. We leken dood en begraven, maar wat had het mooi kunnen aflopen als Obispo de bal had binnengelopen. Het werd dus niet het einde wat ik al vaker heb meegemaakt met PSV in de Champions League. Al met al teleurstellend, want de eerste van de drie kansen om een ronde verder te komen, hebben we niet gepakt.”

Linksback Anass Salah-Eddine zag na afloop in de kleedkamer vooral teleurstelling bij de ploeg. “Ik vond het geen terechte nederlaag. Als wij zuinig aan de bal waren geweest en na onze sterke beginfase zo waren doorgegaan, dan hadden we ze niet in de wedstrijd geholpen. We hebben veel kwaliteiten en hoeven die grote fouten niet te maken, maar het is jammer dat het wel gebeurde.”

De Marokkaans international, die binnenkort aansluit met zijn land voor de Afrika Cup, wil snel de knop weer omzetten richting komende zaterdag als Heracles Almelo naar Eindhoven komt. “We moeten proberen te leren van deze wedstrijd. Positief blijven en als groep bij elkaar blijven, dat gaat ons het meest brengen.”