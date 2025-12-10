'Glasplaten gebouw TU/e zakken scheef, drones houden situatie in de gaten'

De glazen gevel van het Flux-gebouw van de Technische Universiteit Eindhoven was niet meer veilig. Daarom zijn er noodmaatregelen genomen. De glasplaten zakken scheef en de rubbers van de platen laten los. Er was een groot risico dat glas van het gebouw naar beneden kon vallen en daarom moet het gebouw op de schop.

Dat meldt het Eindhovens Dagblad. De gevel is nog maar tien jaar oud en moet helemaal gerenoveerd worden. Volgens de krant gaat dit miljoenen euro's kosten.

In het gebouw zijn de faculteiten Elektrotechniek en Technische Natuurkunde gevestigd. De problemen doen zich voor bij de zogeheten 'tweede huidgevel', waar volgens het ED in totaal bijna anderhalf voetbalveld aan glasplaten aan hangen.

Er zijn drones ingezet om de verschuivende glasplaten in de gaten te houden. Ook zijn er als noodmaatregel duizenden kleine aluminium plaatjes op de glasplaten aangebracht om te voorkomen dat de platen vallen.

De renovatie moet binnen een half jaar van start gaan. Hoe de problemen konden ontstaan is niet duidelijk.