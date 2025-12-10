Jumbo stopt samenwerking met huisbakker, bakkerij eist meer tijd

Jumbo en een van zijn huisbakkers, Amarant, stonden dinsdag in de rechtbank van Den Bosch tegenover elkaar. De supermarkt stapt per 1 januari 2026 over naar een andere bakkerij. Amarant Bakkers vindt dat Jumbo dit niet op tijd heeft afgestemd en zegt een langere overgangsperiode nodig te hebben omdat de bakkerij anders flink in de problemen kan komen.

Amarant zegt een langere overgangsperiode nodig te hebben. Volgens de NOS stelt de advocaat van de bakkerij dat de jarenlange samenwerking eenzijdig is beëindigd. Hij waarschuwt dat de bakkerij nu flink in de problemen kan komen. "Door de jaren heen zijn partijen steeds meer met elkaar vervlochten geraakt. Dit heeft partijen afhankelijk van elkaar gemaakt."

Koninklijke Amarant Bakkers, een familiebedrijf uit het Noord-Hollandse Avenhorn, was ruim twintig jaar een belangrijke huisbakker van Jumbo. In januari stapt de supermarkt over naar de grootste bakker van Nederland: Goedhart Borgesius. Jumbo wil zo de inkoopkosten drukken.

Grote gevolgen

Jumbo zegt in de rechtbank dat de overeenkomst tussen de supermarkt en de bakker volledig duidelijk is en dat de einddatum al langer bekend was. "In het contract staat een spijkerharde einddatum, dus hier is geen sprake van een opzegging vanuit Jumbo, maar van het aflopen van een contract voor een bepaalde tijd", zegt de advocaat van Jumbo. "Het kost Jumbo niet veel moeite om een transitieperiode toe te staan en daarmee redt het Amarant van de ondergang."

De opzegging van Jumbo heeft al grote gevolgen gehad voor de bakker. Die heeft een van zijn bakkerijen 'voor een spreekwoordelijke appel en een ei aan een derde verkocht'. "Het voelt alsof we van de markt worden gedrukt", zegt directeur Renee Pater van het bakkersbedrijf. De bakkerij moest volgens haar door Jumbo verder onderhandelen met de grootste concurrent, Borgesius. "Die heeft er als leverancier van zowel Jumbo als Albert Heijn geen baat bij dat de overgangsperiode voor Amarant wordt verlengd."

Amarant levert ook brood aan Albert Heijn, maar het is nog niet zeker of het daar meer brood kan gaan leveren. Dat regelen kost veel tijd, zegt het bakkersbedrijf. Om die periode te kunnen overbruggen is een langere transitieperiode voor het Noord-Hollandse bedrijf van levensbelang, zegt de bakkerij.

Directeur Pater was geëmotioneerd tijdens haar slotwoorden in de rechtbank: "Juist van Jumbo, een familiebedrijf bij uitstek, mag je verwachten dat het zich laat leiden door redelijkheid en billijkheid, maar dat is hier niet gebeurd."

Meer rechtszaken

Het is niet de eerste keer dat Jumbo in de rechtbank tegenover een van zijn leveranciers staat. Dit jaar spande ook Heineken een kort geding aan tegen de supermarkt, omdat het biermerken uit de schappen zou houden. Daarnaast was er onenigheid tussen Jumbo en JDE Peet's, het moederbedrijf van Douwe Egberts, over de prijs van koffie.

Over twee weken doet de rechter uitspraak in de zaak tussen Jumbo en Amarant.