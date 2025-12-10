Emoties lopen hoog op tijdens tweede zittingsdag Stint-ongeluk

16:42

Er wordt iets heel opvallends besproken. Het ging al eerder over dat die zin over de machinerichtlijn in de handleiding staat. Maar op de dag van het ongeluk werd de handleiding aangepast en stond die zin er niet meer in. En die handleiding is op de dag van het ongeluk naar het ministerie en het ILT gestuurd.

Peter zegt: "Dat heb ik gedaan. We zaten in een overnametraject van een Deens bedrijf, en vanuit daar werd gekeken naar de regelgeving rondom de Stint. We werden toen gewezen op de vermelding van de machinerichtlijn in de handleiding."

Edwin valt in en legt verder uit dat het verzoek om de zin uit de gebruikershandleiding te verwijderen al op een lijst stond van te ondernemen acties.

De rechter vraagt: "Hoe kan het dat op 20 september, aan het eind van de middag, dat een aandachtspunt was om die zin te verwijderen?"

Peter antwoordt: "Ik kan me dat niet herinneren. Ik kan me ook niet herinneren dat we toen besloten om de verklaring zonder die zin te versturen."

De rechter vervolgt: "Het ministerie heeft u gevraagd om informatie, en de ILT wilde ook meewerken. U besluit toen die verklaring zonder de zin naar hen te sturen. Tussen 2011 en 2018 stond die tekst er wel, maar na het ongeluk is die zin verwijderd. Heeft u ze verteld dat er een andere versie bestond?"

Peter antwoordt: "Wat er voor stond, was onjuist. Dat is de reden waarom het aangepast werd."

De rechter vraagt verder: "De gedachte kan ook zijn dat u het ministerie en de ILT de verkeerde informatie stuurde. Was dat ook een overweging?"

Edwin: "Nee, dat kan ik me niet herinneren. Er werd ons gevraagd om meer informatie, waaronder de gebruikshandleiding. Het zinnetje over de machinerichtlijn had voor ons geen toegevoegde waarde."

De rechter vraagt: "Toch bracht het u ertoe om de handleiding op dat moment aan te passen?"

Edwin: "Ik was er niet mee bezig of die zin er wel of niet in stond. Ik heb niet gekeken naar de handleiding toen ik die naar het ministerie stuurde."

Peter: "Ik heb geprobeerd me te herinneren wat er precies gebeurd is. Die dag was voor mij ook een blur. Ik denk dat er intern overleg is geweest, waarna we ons realiseerden dat er iets mis was met dat zinnetje. We besloten toen dat we de juiste informatie moesten verstrekken. Met die intentie hebben we de handleiding gestuurd."

Peter vervolgt: "Ik heb die zin eruit gehaald, maar met welke intentie ik dat heb gedaan, weet ik niet precies. Er zijn 3000 handleidingen in omloop. Het lijkt me heel onlogisch dat ik met de bedoeling iets te verdoezelen, dat heb aangepast."