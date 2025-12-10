Live | Emoties lopen hoog op tijdens tweede zittingsdag Stint-ongeluk

14:05

Het volgende onderwerp is dat de Stints niet aan de EMC richtlijn voldeden. Dat is het verwijt. En de bedrading niet zo was afgeschermd dat elektromagnetische verstoringen konden worden komen. De EMC-richtlijn zorgt ervoor dat elektrische apparaten elkaar niet storen door elektromagnetische signalen. Het doel is om te zorgen dat apparaten goed werken zonder storing te veroorzaken voor andere apparatuur, zoals radio's en telefoons.

Volgens TNO was dit bij de Stint binnen de normen. Het NFI zegt. Bij de ene versie van de Stint was het anders dan bij de andere. Dat gaat dan om hoe de bekabeling rondom de behuizing van de motorcontroller liepen. “Als ik naar de foto’s kijk zie ik op de nieuwe variant de kabels heel ordelijk aangelegd zijn”, zegt de rechter.

Dit deel was degelijk gebouwd blijkt uit conclusies van het NFI. In principe kan straling de om de kans elektromagnetische straling zoveel mogelijk te reduceren staat er in de handleiding van de controller hoe je de bekabeling moet installeren.

Hoe zit het met elektrische magnetische velden bij een spoorwegovergang? Dat is een vraag die nu voor ligt.

Daar heeft ook de fabrikant zelf een onderzoek naar gedaan. “We hadden tot het moment van het ongeluk geen EMC testen uitgevoerd. We wilden zelf weten of EMC een oorzaak had kunnen zijn.

“Waarom is dat niet eerder gedaan?”, vraagt de rechter. Peter antwoordt: “Dat stond niet in de bepalingen van een bijzondere bromfiets. We hebben bij het ontwerp er op gelet dat alles wel goed is aangelegd om geen problemen te hebben met elektromagnetische straling.”