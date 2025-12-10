Tweede zittingsdag Stint-ongeluk: mocht het voertuig wel de weg op?

09:33

Leidinggevenden van het bedrijf dat de Stint maakte Peter Noorlander en Edwin Renzen beantwoorden vragen van de rechters. Die vragen gaan over het ontbreken van een noodstopknop. Die zat er op de eerste versie wel op. Maar op de latere Stint niet meer. De latere Stint remde ook niet meer alleen op de gashendel, maar ook met een extra knijprem. Ook wordt er gesproken of in de opleiding om de Stint te gebruiken er aandacht was om een noodstop te maken.