Tweede zittingsdag Stint-ongeluk: mocht het voertuig wel de weg op?
De tweede dag van het strafproces over het Stint-drame in Oss gaat weer over hoe de Stint werkte. Dat is belangrijk want alleen door te begrijpen hoe het functioneerde en of het aan de eisen voldeed, kan worden bepaald of de twee bedrijven en leidinggevenden verantwoordelijk zijn voor het ongeluk in Oss op 20 september 2018. Volg in dit liveblog hoe de twee dag van het proces gaat.
Liveblog
De rechtszaak over de Stint gaat woensdag verder met het het behandelen van de feiten. Het gaat weer een lange zit worden. En dat is te zien op de publieke tribune. De banken van de rechtbank van Den Bosch zijn niet de meest comfortabele. Meerdere mensen komen binnen met een extra kussentje om toch wat lekkerder te zitten.
Leidinggevenden van het bedrijf dat de Stint maakte Peter Noorlander en Edwin Renzen beantwoorden vragen van de rechters. Die vragen gaan over het ontbreken van een noodstopknop. Die zat er op de eerste versie wel op. Maar op de latere Stint niet meer. De latere Stint remde ook niet meer alleen op de gashendel, maar ook met een extra knijprem. Ook wordt er gesproken of in de opleiding om de Stint te gebruiken er aandacht was om een noodstop te maken.