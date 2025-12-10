Ongeluk met drie gewonden op de A16: Belg (32) opgepakt

Een 32-jarige Belg is opgepakt voor het ongeval waarbij drie mensen gewond zijn geraakt op de A16 bij Prinsenbeek dinsdagavond. Een 37-jarige vrouw en 52-jarige man uit Schiedam werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Ook de bestuurder van de derde auto, een 78-jarige man uit Terheijden, moest naar het ziekenhuis na het ongeluk op de A16 .

Ongeval A16 tussen Moerdijk en Breda

Bij het ongeval op de A16 tussen Moerdijk en Breda waren twee auto's en een bestelbus betrokken. De bestuurder van de bestelbus, de 32-jarige Belg, werd aangehouden door de politie. Hij bleef ongedeerd.

Uit een speekseltest bleek dat hij verdovende middelen had gebruikt. Daarom werd hij direct opgepakt. De politie doet nog onderzoek naar het ongeval.

Bekijk hier de nasleep de van het ongeluk: