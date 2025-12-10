Van Gerwen wil na scheiding en ziekte van zijn vader presteren op WK Darts

Donderdag begint het WK Darts. Michael van Gerwen is, zoals je mag verwachten, een van de Nederlandse troeven in Londen. Maar de aanloop naar het WK is voor Van Gerwen zeer moeilijk geweest. 2025 was voor de Vlijmenaar een zwaar jaar, met zij n scheiding en de ziekte van zijn vader.

Van Gerwen kwam in 2025 meer in het nieuws door zaken buiten het darts dan door zijn prestaties op het dartbord. Hij won in september wel de World Series of Darts Finals, maar verder stonden zijn resultaten het gehele jaar in de schaduw van zijn privésituatie.

In het voorjaar werd bekend dat hij ging scheiden van zijn vrouw Daphne. Van Gerwen liet enkele toernooien schieten, waarna hij weer terugkeerde op het dartspodium. Eenmaal terug achter het dartbord bracht Van Gerwen het nieuws naar buiten dat zijn vader ernstig ziek is.

De privébeslommeringen gingen Van Gerwen niet in de koude kleren zitten, vertelt hij in de podcast Darts draait door. "Dat heeft heel veel gedaan met mij als persoon", zegt Van Gerwen.

Dingen een plekje geven

"Dit was honderd procent zeker het zwaarste jaar van mijn leven. Maar ik kan er moeilijk de hele tijd bij stil blijven staan, ik moet ook door. Dingen een plekje proberen te geven en dat gaat met vallen en opstaan. Ik moet het helemaal alleen doen, niemand kan me hierbij helpen. Dat heeft tijd nodig en soms meer tijd dan ik mezelf gun. Dat moet ik voor lief nemen."

Wanneer komt Van Gerwen in actie?

Van Gerwen hoopt op het komende WK (waarin hij zelf pas op donderdag 18 december in actie komt) de dartpijlen weer te laten spreken. "Ik wil weer goed presteren. En een goede vader zijn, dat is het belangrijkst. De balans vinden gaat steeds beter. Maar het is niet altijd alleen maar goed of rustig. Je hebt met kinderen en emoties te maken. Om dat af en toe een plekje te geven, is niet makkelijk", zegt Van Gerwen over zijn twee kinderen Mike en Zoë.