Ouders van slachtoffertjes schoolmedewerker krijgen meer details te horen

Onopgemerkt misbruikte onderwijsondersteuner Wesley W. twintig jonge kinderen op een Helmondse basisschool en op zijn oppasadressen. Ook filmde hij een deel van zijn misbruik. Zo luidt in het kort de verdenking van politie en justitie. De ouders van de slachtoffertjes krijgen de komende dagen meer duidelijkheid over wat zich heeft afgespeeld. Donderdag begint de rechtszaak tegen de inmiddels 26-jarige Wesley W. inhoudelijk. Waarschijnlijk zal hij voor het eerst zelf zijn gezicht laten zien in de rechtbank.

Broertje en zusje moesten elkaar betasten Hij zou bij zeker zes meisjes met zijn vinger zijn binnengedrongen. Ook zou hij bij elf meisjes de vagina en billen betast hebben en jonge kinderen aan hun geslachtsdeel hebben laten zitten.

W. wordt verdacht van ontucht met negentien meisjes en één jongen. De slachtoffertjes waren tijdens het misbruik allemaal jonger dan twaalf jaar. Een aantal van de kinderen was tijdens het misbruik jonger dan 4 jaar. De ontucht gebeurde tussen 15 april 2018 en 18 september vorig jaar. Meer dan zes jaar lang dus.

Het misbruik zou niet alleen op kindcentrum Mondomijn in de Helmondse wijk Brandevoort hebben plaatsgevonden. Ook zou hij jonge kindjes misbruikt hebben als oppas bij verschillende gezinnen.

Kindervriend

Zijn arrestatie september2024 kwam voor velen als een schok. De 26-jarige verdachte was geliefd als leerkrachtondersteuner, maar ook als oppas en oprichter van de stichting Smile per Mile, waarbij hij ritjes in mooie auto's organiseerde voor kinderen met een ziekte of beperking. Totdat bleek dat hij twee gezichten had.

“Dit slaat in als een mokerslag”, zo liet het tijdelijke bestuur van de stichting direct na zijn arrestatie weten.

Jeugdlintje ingetrokken

In 2017 kreeg W. nog een jeugdlintje van de burgemeester voor het organiseren van autoritjes met zijn eigen stichting. Nadat het misbruik aan het licht kwam, heeft de burgemeester dat lintje weer van hem afgepakt. Maandag 1 december jl. is de stichting door het interim-bestuur opgedoekt.

Daarnaast was Wesley W. als vrijwilliger een tijdje trainer van een voetbalteam voor kinderen met een beperking in Brandevoort. En hij was actief bij de kindervakantieweek in dezelfde wijk. W. werd twee keer genomineerd voor de titel Brandevoorter van het Jaar.

Uniek verzoek van de ouders

Donderdag begint de rechtszaak tegen W. inhoudelijk voor de rechtbank in Den Bosch. Ouders van slachtoffers krijgen dan ook de kans om te vertellen wat het vermeende misbruik met hen en hun kinderen gedaan heeft. Zij hebben de rechtbank gevraagd of zij hun verhaal achter gesloten deuren, dus zonder publiek en journalisten, mogen vertellen.

Een uniek verzoek voor de rechtbank in Den Bosch: niet eerder werd er volgens een woordvoerder van de rechtbank gevraagd om het spreekrecht achter gesloten deuren te doen. De rechter neemt donderdag een besluit over het verzoek.

De ontslagen onderwijsondersteuner zit inmiddels ruim een jaar in voorarrest. De officier van justitie liet eerder al doorschemeren dat de strafeis waarschijnlijk ver boven de vier jaar celstraf uit zal komen. Daarnaast wil ze eventueel nog een tbs-maatregel. Dat zou betekenen dat hij na een celstraf mogelijk nog jaren moet worden behandeld in een kliniek.