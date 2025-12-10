Atlético-supporter na wedstrijd tegen PSV mishandeld, 10 mensen opgepakt

Tien mensen zijn maandag en dinsdag in Eindhoven opgepakt rond de Champions League-wedstrijd PSV-Atlético Madrid. Er zitten nog twee mannen van 33 en 36 jaar oud uit Eindhoven vast. Zij hebben kort na middernacht een Spaanse voetbalsupporter mishandeld. Die raakte gewond en moest voor behandeling naar het ziekenhuis.

Tijdens een politiecontrole werden drie PSV-fans opgepakt voor het bezit van een bivakmuts en het overtreden van een gebiedsverbod. Het kwam uiteindelijk niet tot een confrontatie tussen supporters.

Wedstrijd tegen Atlético Madrid

Dinsdag, op de wedstrijddag zelf, werd iemand opgepakt voor belediging. "Later op de avond vonden er hier en daar ongeregeldheden plaats. We hielden nog zes personen aan voor het afsteken van fakkels, belediging, het gooien van glas tegen een bus, niet tonen van geldig ID-bewijs en mishandeling", zegt de politie.