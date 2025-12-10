Rechter zegt sorry na emotionele confrontatie in Stint-zaak

De emoties liepen woensdag tijdens de zitting in de Stint-zaak in Den Bosch hoog op. Het ongeluk in Oss, waarbij in 2018 vier kinderen om het leven kwamen, leidde opnieuw tot een felle discussie in de rechtszaal. Dit keer ging het om de vraag of een zogenaamde noodstop de tragische gebeurtenis had kunnen voorkomen.

De rechter stelde tijdens de zitting de kernvraag: had een noodstop het ongeluk kunnen verhelpen? Stint-ondernemer Edwin Renzen reageerde aarzelend. "Dat is gevoelig", zei hij zichtbaar ongemakkelijk met deze vraag. "Ik vind het moeilijk om daar antwoord op te geven." Advocaat Knoops greep in en waarschuwt dat het voor de verdachte onveilig is om te gaan speculeren over wat er had kunnen gebeuren als de Stint anders was uitgerust. Hij betoogde dat er geen bewijs was voor technische mankementen aan het voertuig. De rechter probeerde het gesprek te verplaatsen naar een hypothetische situatie. "Stel je voor dat een auto door rood rijdt en je moet ingrijpen. Zou een noodstop dan helpen?", vroeg de rechter.

"Ik kan me geen situatie voorstellen waarin zo’n knop beter zou werken dan remmen."

Renzen reageerde stellig: "Nee, ik denk het niet. In het verkeer rem je gewoon. Dat is je noodstop. Ik kan me geen situatie voorstellen waarin zo’n knop beter zou werken dan remmen.” Dan beschrijft de rechter het ongeluk. "De bestuurster van de Stint verklaarde dat het voertuig nergens meer op reageerde", zegt de rechter. Hij komt nog eens terug op de vraag of een noodstopknop dan zou helpen. De vraag zorgde voor nog meer spanning in de rechtszaal. Er wordt even om een korte pauze gevraagd om de emoties weer te laten zakken. Nadat de zitting weer werd hervat, reageerde advocaat Knoops fel. Hij vond dat de rechter een koppeling had gelegd tussen een defect van de Stint en het ongeluk, wat volgens hem onterecht was. "Het lijkt wel of de rechter het scenario als feit presenteert", aldus Knoops. "Dit kan voor mijn cliënten gevaarlijk zijn."

"Het was niet mijn bedoeling om vooringenomen over te komen."