'Peter Gillis vangt 5 miljoen voor opvang asielzoekers'

Campingbaas Peter Gillis heeft vorig jaar vijf miljoen euro voor de opvang van asielzoekers op zijn vakantiepark in het Belgische Lommel gekregen. Dat blijkt uit cijfers die de politieke partij Vlaams Belang heeft ingezien. Op vakantiepark Parelstrand verblijven ongeveer 750 asielzoekers. "Ik kan Gillis niks kwalijk nemen, die heeft goed onderhandeld", zegt Francesca Van Belleghem van Vlaams Belang tegen Omroep Brabant.

Maandag mocht ze het contract inkijken. "Ik mocht alleen notities nemen, geen kopieën of foto’s maken", zegt Van Belleghem. "Uit de contracten blijkt dat Fedasil eerst een afspraak had voor 750 personen voor 15,75 euro per persoon per nacht. Later werd dat veranderd: 180 caravans en bungalows voor 77,5 euro per dag, per onderkomen."

Wat kost de opvang van asielzoekers? De opvang van 750 asielzoekers op Parelstrand in Lommel kostte vorig jaar 14 miljoen euro, meldt Fedalis, het Belgische COA, aan Omroep Brabant. Ruim vijf miljoen ging dus naar Gillis. "Ik ben echt geschrokken. Dat is gigantisch veel. Gillis wordt slapend rijk", vertelt de politica van Vlaams Belang.

Op dit moment is Peter Gillis bezig met nieuwe onderhandelingen met de Vlaamse overheid. Het contract voor de opvang van asielzoekers in Lommel loopt namelijk op 31 december af. Van Belleghem is bang dat de prijs verder gaat oplopen, omdat 'niemand een asielopvang in de achtertuin wil hebben'.

Daarnaast worden twee wassalons (4560 euro per maand) en drie containers (1500 euro per maand) gehuurd. Dat komt neer op 430.000 euro per maand.

Heeft Peter Gillis een machtige positie?

"Ik kan Peter Gillis niks kwalijk nemen, die heeft goed onderhandeld", vertelt Van Belleghem. "Maar de belastingbetaler betaalt. Dat is een ware schande." Fedasil en Gillis zijn in onderhandeling over een verlenging van het contract. "Hoe langer het duurt, hoe sterker de positie van Gillis. Hij heeft een machtige positie. Ik hoop dat de prijs daalt nu de cijfers openbaar zijn."

Peter Gillis heel nuchter op de cijfers. "Ik zou het zo niet weten wat ik krijg. Maar er staan ook veel kosten tegenover." Over de onderhandelingen zegt hij: "We zijn in een goed gesprek, maar je weet het nooit. Misschien moet iedereen wel weg op 31 december." Verder wil Gillis niks zeggen.

Vlaams Belang wil maar één ding: een sluiting van de opvang in Lommel. "In de zomer is er een ernstige steekpartij geweest in het centrum van Lommel door een Afghaan uit de opvang. Voor ons is het nu genoeg geweest."

Asielzoekers zorgen voor winst

In 2016 werden voor het eerst asielzoekers opgevangen op Parelstrand, het vakantiepark van Gillis. Tussen december 2018 en augustus 2020 was de opvang opnieuw nodig. En vanaf november 2021 tot nu heeft Fedasil opnieuw een contract met Gillis.

Gillis heeft drie vakantieparken in België. Naast Parelstrand gaat het om Blauwe Meer in Lommel en Hengelhoef in Houthalen-Helchteren. Volgens Belgische media is Parelstrand de enige met groene cijfers. Tot 2016 was Parelstrand verlieslijdend, sinds de opvang van asielzoekers wordt er winst gemaakt.