Live | Onderwijsondersteuner Wesley W. voelt zich schuldig en heeft spijt
Voormalig onderwijsondersteuner Wesley W. (26) wordt verdacht van het misbruiken van twintig jonge kinderen op de Helmondse basisschool Mondomijn en op zijn oppasadressen. Ook filmde hij een deel van zijn seksuele handelingen. Vandaag moet hij zich verantwoorden voor de rechtbank in Den Bosch.
Jong slachtoffertje bij oppasadres
Rechter geeft aan W. de voorkeur had voor meisjes tussen de 6 en 10 jaar. Meteen daarna gaat ze over naar een jong slachtoffertje bij een oppasadres. De leeftijd wordt niet genoemd.
"Maar deze was heel jong", vertelt rechter. “Zat nog in de luiers, denk ik”, zegt rechter. Klopt, zegt Wesley. Waarom hij het heeft gedaan, weet hij niet, zegt hij. Hij heeft onder ‘gekriebeld'. W heeft het handelen gefilmd. Het misbruik komt aan het licht als een ander kindje er iets over zegt tegen haar ouders.
Meisje pijn gedaan
De details bij het derde slachtoffertje worden besproken. W. zou met zijn vinger tussen de schaamlippen hebben gezeten. Het meisje zegt dat W. haar pijn heeft gedaan tijdens het 'kriebelen'. Ze mocht niks vertellen tegen anderen, het was hun geheimpje.
W. heeft spijt en voelt zich schuldig
Waarom deze kinderen, vraagt de rechter. “Deze kinderen waren wat vrijer.” Denkt u dat ze het fijn vonden, vraagt rechter. W.: "Nee." U was zich bewust dat niet fijn was? Ja, geeft hij aan.
Hij geeft opnieuw aan dat hij er heel veel spijt van heeft. "Ik vind het verschrikkelijk dat ik het zover heb laten komen." Hij heeft spijt en voelt schaamte. Hij had uiteindelijk ook suïcidale gedachtes. Het wordt niet duidelijk wanneer hij die gedachtes had.
Eerste slachtofferverklaring
De rechter leest de eerste slachtofferverklaring voor. Het gaat om een meisje van 6 dat rekenles kreeg van hem. Hij was haar mentor. De rechter heeft het over 'wiebelen'. "Hij doet me hier kriebelen", wijzend naar het kruis. Ze mocht het niet vertellen thuis en het was hun geheimpje. Het waren wrijvende bewegingen in de broek. Dit misbruik zou een jaar geduurd hebben.
Doet ie heel vaak, gaf het kindje aan. Bij meerdere kinderen. Was in het rekendomein.
W. zegt op alles ja.
Onderwijs was niet voor zijn acties bedoeld
Rechter vraagt of hij het onderwijs in wilde vanwege zijn gedachtes. Hij geeft aan dat hij het onderwijs in wilde omdat hij het een geweldig beroep vindt. "Ik was er toen nog helemaal niet mee bezig", verwijst hij naar zijn pedofiele verdachtes.
W. was al oppas destijds. "Op school kwam de drang weer naar boven." Rechter: Als ik dossier lees, is drang er altijd geweest. W: op school was ik daar helemaal niet mee bezig. Was aan het leren hoe het onderwijs in zijn werk gaat.
Verdachte bekent een groot deel van het misbruik
W. bekent direct al een groot deel van het misbruik. “Drang waar ik tijden mee rond heb gelopen."
W. wordt emotioneel
W. wordt emotioneel, constateert de rechter. Hij vindt het moeilijk om erover te praten. Rechter: "Geef je aan als het helemaal niet meer gaat?" Hij gaat verder met zijn verklaring.
Wesley W. praat voor het eerst in de rechtszaal
De rechter vraagt Wesley W. wat er gebeurd is. Ze vraagt waarom W. in eerste instantie ontkende, zowel toen de school hem ermee confronteerde als bij de politie.
W. reageert: "Shockerend. Je draagt probleem al langer met je mee, wat niet fijn is. Verschrikkelijk. Je wereld stort in. Je hebt zolang met zoiets rondgelopen. Je weet niet hoe je in paniek moet reageren. Stomme verbaasdheid. Hoe heb ik het zover kunnen laten komen...Je schiet in een soort verdedigingsmechanisme."
Slachtoffertjes anoniem gemaakt
Later vandaag wordt meer duidelijk over het misbruik. De slachtoffers zijn anoniem gemaakt, legt de rechter uit. Er wordt gewerkt met codenamen om de privacy van de slachtoffers te waarborgen.
Ouders van slachtoffers en oud-collega's in de zaal
Er klinkt gesnik op de publieke tribune bij het voorlezen van de verdenkingen. In de zaal zijn ouders van slachtoffers en oud-collega's aanwezig van Wesley W.
De officier somt op waar Wesley W. van verdacht wordt
W. was zowel onderwijsondersteuner op kindcentrum Mondomijn als oppas. Hij wordt ervan verdacht meerdere kinderen misbruikt te hebben. Officier van justitie somt op waar de verdachte van verdacht wordt.
De verdachte zou bij zeker zes meisjes met zijn vinger zijn binnengedrongen. Ook zou hij bij elf meisjes de vagina en billen betast hebben en jonge kinderen aan hun geslachtsdeel hebben laten zitten.
Daarnaast zouden vier meisjes zijn geslachtsdeel hebben moeten aanraken en moesten een broertje en een zusje elkaar betasten.
Rechtszaak begint
De verdachte is inmiddels binnengebracht. De rechters komen ook binnen. De zaak kan na ruim een half uur vertraging beginnen.
Zaak begint later
De start van de rechtszaak is met ongeveer een half uur uitgesteld. De zitting zou eigenlijk om negen uur beginnen. De verdachte, Wesley W., is vandaag voor het eerst aanwezig. Hij is vertraagd, waardoor de zaak nog niet kan beginnen.
Dag 1 van de misbruikzaak
Vandaag staat de 26-jarige Wesley W. uit Helmond voor het eerst voor de rechter. W. wordt verdacht van ontucht met negentien meisjes en één jongen. De slachtoffertjes waren tijdens het misbruik allemaal jonger dan twaalf jaar. Een aantal van de kinderen was tijdens het misbruik jonger dan 4 jaar. De ontucht zou zowel op de school waar hij werkte, kindcentrum Mondomijn in de Helmondse wijk Brandevoort, als bij zijn oppasadressen hebben plaatsgevonden.
