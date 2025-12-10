Moerdijkers laten noodkreet horen, minister biedt 'slechts' luisterend oor

“Dit is een noodgeval, stop de stroperigheid en ga aan het werk.” Deze emotionele oproep klonk woensdagavond tijdens een informatiebijeenkomst over de toekomst van het dorp Moerdijk. Tientallen Moerdijkers kregen daarbij voor het eerst de gelegenheid om in gesprek te gaan de verantwoordelijke bestuurders onder wie minister Sophie Hermans van klimaat en groene groei.

Inwoners van Moerdijk kregen vorige week te horen dat het besluit over het mogelijk verdwijnen van het dorp met een half jaar is uitgesteld. Vooral de Provincie vindt ‘het tempo’ te waarin de gemeente het proces in gang heeft gezet ‘te hoog’. Ook de minister wil nu dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen voordat een definitief besluit kan worden genomen. Dat betekent dat de inwoners pas in juni weten waar ze aan toe zijn.

De bewindsvrouw zei dat ze naar Moerdijk was gekomen om te ‘luisteren’ naar de inwoners. Concrete toezeggingen had Hermans niet: “Maar ik zal me met alles wat ik in mij heb voor u inzetten. Dat is nuttig en goed omdat het om een ingrijpend besluit gaat. We zijn het daarom aan u verplicht”, aldus de minister.

"De gemeente wilde een stap naar voren zetten. Dat was geen fout maar moedig."

Het college van Moerdijk meldde op 11 november dat wat hen betreft het dorp op termijn zou moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energiestations. Op een vraag vanuit de zaal of de gemeente niet hard van stapel is gelopen, antwoordde Sophie Hermans ontkennend. “Het was mooi geweest wanneer we op 1 december duidelijkheid hadden kunnen geven. De gemeente wilde een stap naar voren zetten. Dat was geen fout maar moedig.”

" Mensen gaan hier mentaal aan onderdoor. Dat wordt onderschat.”

Provinciebestuurder Wilma Dirken benadrukte het belang van meer onderzoek. “In het verleden is ook weleens begonnen met een groot industrieterrein dat daarna lange tijd braak lag. Dat willen we voorkomen. Bovendien willen we bekijken of het mogelijk is om een fasering in de uitvoering aan te brengen. Het gaat tenslotte over een periode van 25 jaar.”

Tessa Engel uit Moerdijk hoorde op de informatiebijeenkomst ‘niks nieuws’. “We kregen te kort de tijd om onze vragen te stellen. Ik heb niet het gevoel dat we gehoord zijn. De komende zes maanden hangen we gewoon. Mensen gaan hier mentaal aan onderdoor. Dat wordt onderschat.”

"Mensen zekerheid bieden, is daarom het belangrijkste wat ik van deze avond meeneem."