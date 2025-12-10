Moerdijkers laten noodkreet horen tijdens drukbezochte bewonersbijeenkomst

“Dit is een noodgeval, stop de stroperigheid en ga aan het werk.” Deze emotionele oproep klonk woensdagavond tijdens een informatiebijeenkomst over de toekomst van het dorp Moerdijk. Tientallen Moerdijkers kregen daarbij voor het eerst de gelegenheid om in gesprek te gaan met de verantwoordelijke bestuurders, onder wie minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei.

Inwoners van Moerdijk kregen vorige week te horen dat het besluit over het mogelijk verdwijnen van hun dorp met een half jaar is uitgesteld. Vooral de provincie vindt ‘het tempo’ waarin de gemeente het proces in gang heeft gezet ‘te hoog’. Ook de minister wil nu dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen voordat een definitief besluit kan worden genomen. Dat betekent dat de inwoners pas in juni weten waar ze aan toe zijn.

Minister Hermans zei dat ze naar Moerdijk was gekomen om te ‘luisteren’ naar de inwoners. Concrete toezeggingen had ze niet. “Maar ik zal me met alles wat ik in mij heb voor u inzetten. Dat is nuttig en goed omdat het om een ingrijpend besluit gaat. We zijn het daarom aan u verplicht”, zei de minister.

Het college van Moerdijk meldde op 11 november dat wat hen betreft het dorp op termijn zou moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energiestations. Op een vraag vanuit de zaal of de gemeente niet te hard van stapel is gelopen, antwoordde Sophie Hermans ontkennend. “Het was mooi geweest wanneer we op 1 december duidelijkheid hadden kunnen geven. De gemeente wilde een stap naar voren zetten. Dat was geen fout, maar moedig.”

Provinciebestuurder Wilma Dirken benadrukte het belang van meer onderzoek. “In het verleden is ook weleens begonnen met een groot industrieterrein dat daarna lange tijd braak lag. Dat willen we voorkomen. Bovendien willen we bekijken of het mogelijk is om een fasering in de uitvoering aan te brengen. Het gaat tenslotte over een periode van 25 jaar.”

Tessa Engel uit Moerdijk hoorde op de informatiebijeenkomst ‘niks nieuws’. “We kregen te kort de tijd om onze vragen te stellen. Ik heb niet het gevoel dat we gehoord zijn. De komende zes maanden hangen we gewoon. Mensen gaan hier mentaal aan onderdoor. Dat wordt onderschat.”

Wethouder Danny Dingemans noemde het ‘vreselijk’ dat er pas in juni duidelijkheid kan worden gegeven. Ook volgens minister Hermans is de impact van de onzekerheid ‘gigantisch’. “Mensen zekerheid bieden, is daarom het belangrijkste wat ik van deze avond meeneem, ook wanneer de gevolgen van dit besluit minder leuk zijn.”

Gedeputeerde noemt timing nieuws kerncentrale 'ongelukkig'



Dat Moerdijk ook wordt genoemd in een onderzoek naar locaties voor een kleine kerncentrale in Brabant leidde tijdens de informatieavond tot vragen van bewoners. Afgelopen weken werd bekend dat het dorp mogelijk moet verdwijnen ten behoeve van een ander energieproject: Powerport. Het onderzoek naar locaties voor een kleine kerncentrale viel daar 'bijzonder ongelukkig' mee samen, zei gedeputeerde Wilma Dirken.

Vorige week vrijdag kwam een onderzoek naar een kleine kerncentrale in Brabant naar buiten. Daarin wordt ook Moerdijk genoemd. Bij de informatieavond woensdag stelden inwoners meerdere vragen over de timing van dit onderzoek, gezien de plannen voor Powerport.

De provincie meldde vorige week al dat een kerncentrale geen onderdeel is van de plannen rond Powerport. Dirken benadrukte woensdagavond nogmaals dat de twee dingen losstaan van elkaar. In de plannen voor Powerport staat dan ook niets over een kerncentrale, stelde de gedeputeerde. Volgens Dirken is het 'goed bestuurlijk gebruik' om een onderzoek naar buiten te brengen zodra de resultaten er zijn. "Natuurlijk had ik ook liever gehad dat dat onderzoek op een compleet ander moment was aangeleverd."

De gemeente Moerdijk reageerde vorige week ook al op het onderzoek. Dat daarin ook locaties voor een kerncentrale in Moerdijk worden genoemd, is voor de gemeente 'onbegrijpelijk'.

Volgens wethouder Danny Dingemans is afgesproken dat kernenergie geen onderdeel wordt van de toekomstplannen voor Moerdijk. Hij noemde het onderzoek naar de kleine kerncentrale 'van geen enkele betekenis'. "Het is een theoretische studie in opdracht van Provinciale Staten. Qua timing is de publicatie van het onderzoek op zijn minst onhandig te noemen."