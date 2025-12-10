Racistische leuzen op stadhuis: man krijgt lagere straf in hoger beroep

De 27-jarige John A. uit Zwijndrecht heeft in hoger beroep een lagere straf gekregen voor onder andere de racistische projecties op het stadhuis van Eindhoven in 2023. Zijn 37-jarige medeverdachte, Daniil S. uit Landgraaf is in hoger beroep vrijgesproken voor de projecties in Eindhoven.

Begin dit jaar kregen de mannen onvoorwaardelijk zes maanden celstraf opgelegd door de rechtbank voor de racistische leuzen op het stadhuis van Eindhoven in februari 2023 en op de Erasmusbrug in Rotterdam tijdens de jaarwisseling van 2022 en 2023. Het gerechtshof legt John A. woensdag een gevangenisstraf van zes maanden op, waarvan vier voorwaardelijk, en een taakstraf van 240 uur.

Daniil S. is vrijgesproken van zijn betrokkenheid in Eindhoven. Volgens het hof kan dat niet bewezen worden. Toch krijgt hij alsnog vier maanden cel waarvan twee voorwaardelijk en een taakstraf van 120 uur voor zijn betrokkenheid in Rotterdam.

Discriminerende teksten

Op het stadhuis in Eindhoven verschenen in februari 2023, tijdens carnaval, teksten als: 'Houd Lampegat blank' en 'Alaaf namens Blank Nederland'. Het hof ziet dat als groepsbelediging en het uiten van discriminerende teksten die verwijzen naar een ideologie van blanke superioriteit.

Op de Erasmusbrug werden vergelijkbare teksten geprojecteerd die volgens het hof ook vallen onder groepsbelediging en het uiten van discriminerende teksten.