Stint-handleiding aangepast vlak na ongeluk, verklaring blijft vaag

Op de dag van het tragische ongeluk met de Stint op 20 september 2018 werd er een aanpassing gedaan aan de gebruikshandleiding van het voertuig. Dat werd woensdag duidelijk tijdens de tweede dag van de rechtszaak rond de Stint. De handleiding, die oorspronkelijk verwees naar de machinerichtlijn en zogenoemde ISO-normen, werd op diezelfde dag aangepast, waarbij de zin over de machinerichtlijn werd verwijderd. Die aangepaste versie van de handleiding werd na het ongeluk naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (ILT) gestuurd. De verdenking is dat dit bewust is gedaan.

Een machinerichtlijn is een Europese wet met eisen waaraan machines moeten voldoen die zijn bestemd voor de Europese markt. Na het ongeluk oordeelde de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) dat de Stint niet voldeed aan die machinerichtlijn Peter Noorlander, de technische man achter de Stint, verklaarde in de rechtbank van Den Bosch: "Dat heb ik gedaan. We zaten in een overnametraject met een Deens bedrijf, en vanuit daar werd gekeken naar de regelgeving rondom de Stint. We werden toen gewezen op de vermelding van de machinerichtlijn in de handleiding." Stint-directeur Edwin Renzen voegde toe dat het verzoek om de zin te verwijderen al op een lijst van acties stond die uitgevoerd moesten worden. De rechter vroeg zich af waarom het precies op de dag van het ongeluk, aan het einde van de middag, werd besloten om die zin te verwijderen. Noorlander antwoordde: "Ik kan me dat niet herinneren. Ik kan me ook niet herinneren dat we toen besloten om de verklaring zonder die zin te versturen."

"Het zinnetje over de machinerichtlijn had voor ons geen toegevoegde waarde."

De rechter benadrukte dat de Stint tussen 2011 en 2018 altijd die verwijzing naar de machinerichtlijn had. Na het ongeluk was die zin echter plots verdwenen. "Heeft u het ministerie verteld dat er een andere versie bestond?" vroeg de rechter. Noorlander antwoordde: "Wat ervoor stond, was onjuist. Dat is de reden waarom het aangepast werd." De rechter vroeg verder of de gedachte speelde om de verkeerde informatie naar het ministerie en de ILT te sturen. Renzen antwoordde: "Nee, dat kan ik me niet herinneren. Er werd ons gevraagd om meer informatie, waaronder de gebruikshandleiding. Het zinnetje over de machinerichtlijn had voor ons geen toegevoegde waarde."

"We waren nog zoekende naar wat de Stint precies was."