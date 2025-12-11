Advocaat Corné H. luidt noodklok om hem uit PI Vught te krijgen

Corné H. (29) moet snel worden verlost van zijn uitzichtloze situatie in de gevangenis in Vught, vindt zijn advocaat Petra Breukink. H. wordt ervan verdacht afgelopen vrijdag drie medewerkers gegijzeld te hebben in de gevangenis in Vught.

Hij kwam daar terecht, nadat hij werd gearresteerd vanwege het vasthouden van vier medewerkers in een café in Ede. Een jaar geleden kreeg hij hiervoor negen maanden cel en tbs. Eerder bevestigde zijn advocaat al dat hij, in afwachting van zijn tbs-behandeling, nog steeds in de gevangenis in Vught zit. Volgens zijn advocaat zit hij daar nu in afzondering.

Dat meldt het Algemeen Dagblad . Advocaat Breukink wil dat haar cliënt eindelijk naar een tbs-kliniek gaat. De man verblijft op de psychiatrische afdeling van de gevangenis.

Wachten op plek tbs-kliniek

Steeds meer veroordeelden moeten wachten op een plek in een tbs-kliniek, maakte het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week bekend. Het ministerie wil uitbreiden met tweehonderd extra tbs-plekken tussen nu en 2030. Dat moet de doorstroom van gevangenissen naar tbs-klinieken gaan verbeteren.

Afgelopen vrijdag werden drie medewerkers gegijzeld op het Penitentiair Psychiatrisch Centrum in Vught. Een van hen zou al vrij snel zijn vrijgelaten, meldden bronnen aan Omroep Brabant. Om half zeven 's avonds werd bekend dat ook de andere twee medewerkers in veiligheid waren gebracht.

