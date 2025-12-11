Weer een afzegger voor het Songfestival: 'Bezoedelde editie', stelt kenner

Cornald Maas vindt dat het komende Eurovisie Songfestival een 'bezoedelde jubileumeditie' wordt. De uit Bergen op Zoom afkomstige songfestivalkenner en commentator van het liedjesfestival schrijft dit op Instagram.

De aanleiding voor de scherpe reactie van Maas is het nieuws dat naast onder meer Nederland nu ook IJsland heeft aangegeven niet mee te doen aan het Songfestival. De landen doen dit omdat besloten is dat Israël 'gewoon' mag meedoen .

"Met IJsland dat zich vandaag terugtrok van het Songfestival, naast vier andere landen, en met het min of meer (financieel) 'matsen' van drie landen die een comeback maken, heeft de editie van het Songfestival in 2026 evengoed het minste aantal deelnemende landen (nl. 35) sinds de invoering van de halve finales in 2004", zegt Maas op zijn Instagram-pagina. "Wordt hoe dan ook een bezoedelde jubileumeditie in Wenen."

Politieke inmenging Israël

Vorige week werd bekend dat de European Broadcasting Union (EBU) Israël gewoon mee laat doen aan het Songfestival, ondanks de oorlog die gevoerd wordt in Gaza en de politieke inmenging van de Israëlische regering bij de editie van 2025.

Nederland, Spanje, Slovenië en Ierland besloten daarop het Songfestival volgend jaar te boycotten. Nu voegt IJsland zich hierbij.