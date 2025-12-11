W. reageert op zedenmisbruik: 'Hoe heb ik het zover kunnen laten komen?'

Wesley W. staat donderdag voor het eerst voor de rechter. De voormalige onderwijsondersteuner uit Helmond reageert daar op de verdenking tegen hem van het misbruiken van twintig jonge kinderen op de Helmondse basisschool Mondomijn en op zijn oppasadressen.

Voor de rechter reageert W. donderdag voor het eerst op het misbruik. Hij geeft aan waarom hij in eerste instantie de aantijgingen ontkende toen zowel de school als de politie hem ermee confronteerde.

"Shockerend. Je draagt probleem al langer met je mee, wat niet fijn is. Verschrikkelijk. Je wereld stort in. Je hebt zolang met zoiets rondgelopen. Je weet niet hoe je in paniek moet reageren. Stomme verbaasdheid. Hoe heb ik het zover kunnen laten komen... Je schiet in een soort verdedigingsmechanisme."

Waarom het onderwijs in gegaan?

Waren zijn pedofiele gedachtes de reden om het onderwijs in te gaan, vraagt de rechter. W. zegt dat hij het onderwijs in wilde gaan omdat hij het een geweldig beroep vindt. "Ik was er toen nog helemaal niet mee bezig", verwijst hij naar zijn gedachtes. W. was al oppas destijds. "Op school kwam de drang weer naar boven."

W. zegt tegen de rechter dat hij zich ervan bewust was dat de kinderen zijn acties niet fijn vonden. "Ik vind het verschrikkelijk dat ik het zover heb laten komen." W. heeft spijt en voelt schaamte. Hij had uiteindelijk ook suïcidale gedachtes.

