Van Michelinster naar faillissement: De Rozario sluit deuren

De blijdschap was enorm bij topchef Jermain de Rozario uit Helmond toen hij een Michelinster binnensleepte. Jarenlang was hij de trotse drager van de ster en in de coronacrisis opende hij zelfs een nieuw restaurant. Maar het verlies van de ster vorig jaar had volgens curator Geurt te Biesebeek grote impact op het bedrijf: De Rozario is failliet.

Jermain de Rozario was eens een 15-jarige die een leven vol drugs, feest en schulden leidde. Maar hij rolde de horeca in, bleek heel veel talent te hebben en werkte zich op tot topkok. In 2018 sleept hij een Michelinster binnen. Jarenlang is hij de trotse drager van de ster, totdat hij hem in 2024 weer verliest. Dat verrast hem en hij snapt niet waarom. Ook Michelin geeft er geen uitleg over, uit angst dat restaurants zich dan te veel gaan aanpassen. Volgens de curator verloor De Rozario met de ster ook 40 procent van zijn omzet. “Het had grote impact. Veel mensen komen omdat je in dat boekje van Michelin staat. Als je je plek daar kwijtraakt, kunnen mensen je niet meer vinden.”

"Dit kon het restaurant er niet bij hebben."

Daar kwam bij dat 2024 toch al niet zo’n best jaar was voor De Rozario, volgens de curator. "Maar het verlies van de ster kon het restaurant er niet bij hebben.” Het grotere pand in Helmond had geen hoge huur, maar wel een hoge energierekening bijvoorbeeld. De Rozario probeert met Lotus, dat rijsttafels maakt en ook aan huis serveert, extra geld in het laatje te brengen, maar dat mocht niet baten. De schuldenlast van De Rozario is nu zevenhonderdduizend euro, schat de curator in. Maar dat kan oplopen. “Dat zie je vaak bij een faillissement, omdat bijvoorbeeld contracten worden opgezegd. Het zou wel eens 1 miljoen kunnen worden.” Bij het restaurant werken 13 tot 20 mensen, zowel in vast dienstverband als flexibel. Het is onduidelijk wat er met het personeel gaat gebeuren.

"In loondienst geeft hem hopelijk rust."