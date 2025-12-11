Moeder slachtoffers in Stint-zaak: 'Horrorbeeld om ze daar te zien liggen'

De ouders van twee zusjes die zijn overleden bij het Stint-ongeluk in Oss in 2018 vertelden donderdag in de rechtbank in Den Bosch hun verhaal. Hoe zij de dag van het fatale ongeluk beleefden, maar ook hoe ze kijken naar de rol van de eigenaren van het Stint-bedrijf. "Het maakt me boos dat de producent geen medeleven heeft getoond, richting de nabestaanden. Je moet jezelf schamen", zei vader Erwin.

Het is een zware en emotionele dag in de rechtbank, donderdag. De spanning hangt in de lucht en het is druk in de rechtszaal. Zeven jaar lang hebben nabestaanden toegeleefd naar dit moment. "Ik heb lang nagedacht over wat ik vandaag zou willen zeggen", zegt de moeder van Fleur. Het wordt een cocktail van pijn, gemis en boosheid.

Bij het stint-ongeluk overleden vier kinderen. Twee van hen waren de zusjes Dana en Liva. Hun zusje Indy raakte zwaargewond. Ouders Wendy en Erwin vertellen donderdag in de rechtbank hun verhaal. Vader Erwin kreeg het telefoontje dat geen enkele ouder ooit wil krijgen. "De paniek sloeg in als een bom." Hij beschrijft zijn angst om alle drie zijn dochters kwijt te raken, toen de politie hem belde. "Wendy raakte buiten bewustzijn", vertelt hij.

"Wil je alsjeblieft je best doen? We zijn al twee dochters verloren bij dit ongeluk."

Dana en Liva overleden. Indy lag in het ziekenhuis in coma. "Wil je alsjeblieft je best doen? We zijn al twee dochters verloren bij dit ongeluk", vroeg Erwin aan de dokter in het ziekenhuis.

Gelukkig ontwaakte Indy uit haar coma. "Thuis zijn we langzaam het nieuws terug gaan kijken", zegt Erwin. "Het viel me op dat de producent meteen in de slachtofferrol schoot. Hij verscheen aan allerlei talkshowtafels. Het viel me op dat hij alleen maar met zijn bedrijf bezig was en geen empathisch vermogen had", is hij kritisch.

"Zijn mediaoptredens hebben me erg gekwetst."

"Zijn mediaoptredens hebben me erg gekwetst. Het maakt me boos dat de producent geen medeleven heeft getoond, richting de nabestaanden. Je moet jezelf schamen. Een ongeluk is een ongeluk, maar dit is nalatigheid. Het had geholpen als jullie naar ons toe waren gekomen", zegt Erwin. De bestuurster van de Stint, die zelf ook zwaargewond raakte neemt hij niets kwalijk. "Hier zitten alleen maar verliezers, maar met één heldin. Jij hebt er alles aan gedaan om dit ongeluk te voorkomen. We wensen jou veel kracht toe." Moeder Wendy snikt als ze het woord neemt. "Als je een kind verliest, dan zijn daar geen woorden aan te geven. Voor mij is het een verschrikkelijke nachtmerrie, er komt geen einde aan. Het was de ergste dag van mijn leven", zegt ze.

"Het was een horrorbeeld, om Dana en Liva daar zo te zien liggen."