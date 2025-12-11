Live | 3e dag Stint-zaak, slachtoffers en nabestaanden komen aan het woord
De derde zittingsdag over het Stint-drama wordt een emotionele. Vandaag komen de slachtoffers en nabestaanden aan het woord. Volg dit liveblog voor live-updates uit de rechtszaal.
Vader Erwin en moeder Wendy wenden zich tot Renzen en Noorlander
"Een ongeluk is een ongeluk, maar dit is nalatigheid. Het had geholpen als jullie naar ons toe waren gekomen", zegt Erwin. Hij richt zich tot de bestuurster van de Stint. "Hier zitten alleen maar verliezers, maar met één heldin. Jij hebt er alles aan gedaan om dit ongeluk te voorkomen. We wensen jou veel kracht toe."
Dan neemt Wendy het woord. Ze snikt. "Als je een kind verliest, dan zijn daar geen woorden aan te geven. Voor mij is het een verschrikkelijke nachtmerrie, er komt geen einde aan." Ze herhaalt de laatste woorden van Liva. "Mama, mag ik nog een kus van jou?"
Ze beschrijft haar schuldgevoel. Dat ze haar kinderen niet zelf naar school bracht.
Indy werd wakker
Toen Indy wakker werd uit haar coma, vertelden Erwin en Wendy haar wat er was gebeurd. Dat het ongeluk met de Stint was gebeurd en dat het voertuig niet kon remmen. "Zijn Dana en Liva dan al begraven?", vroeg het meisje.
"Thuis zijn we langzaam het nieuws terug gaan kijken", zegt Erwin. "Het viel me op dat de producent meteen in de slachtofferrol schoot. Hij verscheen aan allerlei talkshowtafels. Het viel me op dat hij alleen maar met zijn bedrijf bezig was en geen empathisch vermogen had. Zijn mediaoptredens hebben me erg gekwetst. Het maakt me boos dat de producent geen medeleven heeft getoond, richting de nabestaanden. Je moet jezelf schamen."
'Het is heel erg'
Vader Erwin vertelt hoe-ie gebeld werd. "De paniek sloeg in als een bom." Hij beschrijft zijn angst om alle drie zijn dochters kwijt te zijn, toen de politie hem belde. "Ik besefte hoe slecht nieuws we zouden krijgen. Wendy raakte buiten bewustzijn", vertelt hij. Het stel was in shock en hoorde hoe hij hun dochters, Dana en Liva, verloren waren en dat dochter Indy zwaargewond raakte. Ze lag in coma. "Wil je alsjeblieft je best doen? We zijn al twee dochters verloren bij dit ongeluk", vroeg Erwin aan de dokter.
Dana en Liva lagen hand in hand. "We hebben gesmeekt dat ze terug konden komen. Ze hebben geen kans gehad."
Eerste nabestaanden nemen het woord
Het eerste gezin komt aan het woord. Indy en ouders Erwin en Wendy lopen naar voren toe. Ze zetten een ingelijste foto van twee meisjes op tafel, gericht naar Noorlander en Renzen.
De zaal stroomt vol
De zittingszaal stroomt vol met slachtoffers en nabestaanden. Weer zijn de kussentjes meegenomen, om een beetje comfortabel te zitten tijdens de zitting. Het is 'full house', maar er zijn ook nog nabestaanden die via een livestream meekijken.
Derde zittingsdag van start
De rechtszaak over de Stint gaat vandaag verder met verklaringen van slachtoffers en nabestaanden. Het is de laatste zittingsdag van deze week en het belooft een emotionele dag te worden. Om 10 uur begint de zitting.
Wat is er eerder gebeurd?
De eerste en tweede zittingsdag waren we er ook bij. Toen werd er gekeken naar hoe de Stint werkt en of deze wel aan de eisen voldeed. Bedrijfsleiders Peter Noorlander en Edwin Renzen kwamen aan het woord.