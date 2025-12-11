Live | 3e dag Stint-zaak, slachtoffers en nabestaanden komen aan het woord

10:32

"Een ongeluk is een ongeluk, maar dit is nalatigheid. Het had geholpen als jullie naar ons toe waren gekomen", zegt Erwin. Hij richt zich tot de bestuurster van de Stint. "Hier zitten alleen maar verliezers, maar met één heldin. Jij hebt er alles aan gedaan om dit ongeluk te voorkomen. We wensen jou veel kracht toe."

Dan neemt Wendy het woord. Ze snikt. "Als je een kind verliest, dan zijn daar geen woorden aan te geven. Voor mij is het een verschrikkelijke nachtmerrie, er komt geen einde aan." Ze herhaalt de laatste woorden van Liva. "Mama, mag ik nog een kus van jou?"

Ze beschrijft haar schuldgevoel. Dat ze haar kinderen niet zelf naar school bracht.