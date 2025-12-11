Woensdrechtse raad boos over verkoop Beukenhof: 'Dit moet opgelost worden'

Tientallen inwoners van Putte verzamelden zich woensdagavond op de publieke tribune van het gemeentehuis in Hoogerheide. De raad kwam bij elkaar om het te hebben over de mogelijke komst van een opvang voor ex-verslaafden in De Beukenhof in Putte. Wethouder Rainier Schuurbiers beloofde er alles aan te doen om de verkoop tegen te houden.

Woonzorghuis De Beukenhof staat al sinds 2023 leeg. De ouderen die daar woonden moesten verhuizen, omdat het gedateerde pand niet meer geschikt was voor ouderenzorg. Vorige week kwam Dorpsplatform Putte via via te weten dat er in de oude Beukenhof kwetsbare jongeren gaan wonen, die onder meer ex-verslaafd zijn. Het zorgde voor veel onrust in het dorp. Frank Roeken, voorzitter van het dorpsplatform Putte, vertelde toen dat ze in het dorp niet zitten te wachten op de komst van de jongeren. Samen met twee andere insprekers schetste hij een beeld van een dorp waarbij straks bijna vijftig procent van de inwoners bestaat uit arbeidsmigranten, asielzoekers en verslaafden. “Elk weldenkend mens snapt dat er opvang nodig is, maar niet in Putte. Het dorp is daar totaal ongeschikt voor”, zei een van de insprekers, schrijft ZuidWest Update.

Overdonderd door de verkoop

Niet alleen de inwoners van Putte zijn overdonderd door het nieuws, maar ook de wethouders werd woensdagavond duidelijk. “Als college zijn wij op dezelfde manier overvallen en overdonderd. De werkwijze verdient niet de schoonheidsprijs. Wij steunen de betogen dan ook inhoudelijk en staan volledig achter deze geluiden”, zegt wethouder Arjan Buijsen. Een van de raadsleden gaat daar fel op in. Hij is niet tevreden over hoe de gemeente en wethouders hebben gehandeld. Volgens hem heeft de gemeente Woensdrecht dingen beloofd die het niet kan waarmaken, namelijk ouderenzorg in De Beukenhof. Hij vindt dan ook dat de wethouder Buijsen de handdoek in de ring moet gooien. Ook andere raadsleden vinden dat de wethouders 'pro-actiever' hadden moeten zijn en zijn verbaasd over de gang van zaken. Wethouder Buijsen is het daar niet mee eens. Hoewel ook hij geen verslavingszorg op deze locatie wil, vind hij dat hij zijn werk wel goed heeft gedaan. Het aanwezige publiek is het daar alleen helemaal niet mee eens en loopt de tribune af.

Een volle publieke tribune kijkt en luistert mee (foto: Dorpsplatform Putte).

Komst van ex-verslaafden proberen tegen te houden

Op wethouder Schuurbiers wordt beter gereageerd door de raadsleden. Hij is erg boos over de ontwikkelingen en gang van zaken. Er was met hem afgesproken dat hij op de hoogte zou worden gebracht over De Beukenhof, maar dat is nooit gebeurd. Volgens de wethouder is het college nu aan het kijken is wat er tóch nog gedaan kan worden om de opvang van ex-verslaafden in De Beukenhof tegen te houden. De raad gaat dit met een motie op 18 december ook proberen te doen. Een van de raadsleden sloot de vergadering af met een duidelijke oproep: “Wethouders, ga er alles aan doen om het proces tegen te houden en te frustreren. Ik verwacht kracht en inzet en zorg ervoor dat het opgelost wordt."