Man steekt moeder (84) dood omdat hij haar geld wil, 20 jaar cel geëist

Marcelino B. (62) uit Veghel stak 16 augustus 2024 zijn moeder dood in haar eigen slaapkamer omdat hij haar geld wilde. Hij had al 80.000 euro van haar gestolen, maar dat was niet genoeg. In de rechtbank in Den Bosch eist de officier van justitie donderdag een gevangenisstraf van 20 jaar.

B. en zijn moeder konden het goed vinden samen. Ze gingen wel eens op vakantie, hij ging dagelijks bij haar langs en zij hielp hem financieel. Drie maanden voor de moord ging het minder goed met B., onder andere omdat hij stopte met zijn antidepressiva. Hij viel 13 kilo af, hij durfde ‘s nachts niet te slapen en hij was gefixeerd op geld. In de nacht van 15 op 16 december besluit B. midden in de nacht naar het huis van zijn moeder te gaan met een mes en een vermomming. Zijn moeder wordt wakker en gaat op het uiteinde van haar bed zitten. Dan begint B. te steken. “De tweede keer dat ik haar stak, lag ze al op de grond. Ze kroop achteruit en ze probeerde zich te verdedigen.” Dan gaat B. op zoek naar zijn moeders kluis om te zien wat daar in zit. Hij krijgt de kluis niet open en dus gaat hij weer naar huis. "Ik ging douchen, een pleister op mijn een wond plakken en weer op bed liggen", mompelt hij.

De volgende dag gaat het nichtje van B. langs bij haar grootmoeder. Omdat oma nergens op reageert, belt ze de politie. Dan wordt de vrouw bebloed op de grond gevonden onder een dekbed met haar handen boven de deken.

"Ik wilde voorkomen dat ik geld aan de belasting kwijt zou raken over mijn deel van de erfenis."

Het is een emotionele zitting donderdag. De zaal zit bomvol met familie. Als de voorzitter vraagt of B. zijn moeder heeft zien sterven, zegt hij dat hij het niet meer weet. “Ik hoorde haar wel rochelen, maar mijn hoofd was leeg.” Even later wordt hij emotioneel als er wordt gevraagd of hij zijn moeder mist. “Ja, dat wordt steeds erger.” De rode draad in de zaak blijft toch geld. Voorafgaand aan de moord heeft B. 80.000 euro van zijn moeders rekening naar zichzelf doorgesluisd. "Ik wilde voorkomen dat ik geld aan de belasting kwijt zou raken over mijn deel van de erfenis."

"Ik hoop dat je de rest van je leven het gerochel nog in je hoofd hoort."